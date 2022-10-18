牛角燒肉20周年！身分證中「4碼」半價 4人同行1人20元
牛角日本燒肉專門店慶祝登台20年，宣布推出兩大優惠活動，4人同行且提前3天訂位，消費任一「任您吃」方案，第4人只要收費20元；此外，若是身分證對中「0、2、8、9」4個數字，則可享「任您吃」方案5折。馬辣集團也有燒肉好康，10月31日前2成人以上同行，身分證含「0、1」任2碼，哞哞屋及夯下去燒肉都可升級雲林北港烏魚子吃到飽。
燒肉品牌「牛角日本燒肉專門店」，自2002年進軍台灣市場，至今已經營長達20年，為了慶祝20周年，牛角燒肉宣布舉辦兩大周年慶活動，第一彈為10月21日至11月4日期間，只要四人同行且提前3天訂位，消費任一種「任您吃方案」（其中包含3位成人），第4位用餐可享20元，等於最高可省下1079元。
第二彈活動則自11月14日至11月30日接力登場，亮出身分證字號內含「0、2、8、9」4個數字，不須按照順序，該名消費者就可享任一種「任您吃方案」5折優惠，等於半價爽吃。此外，消費滿千元送500元牛角優惠券，滿2000元到活動頁面登錄發票就可抽獎，頭獎是國內外皆可適用的旅遊券（2組），二獎則是「任您吃極上方案」單人免費回數卡（5組）。
馬辣集團也有燒肉優惠，即日起至10月31日前，2成人以上同行，其中一位身分證或健保卡號含「0、1」任2碼（00、11亦可），提前至少1天訂位並主動告知參加「十月升級活動」，用餐前出示相關證件就可享受升級好康。
熊一頂級燒肉選擇指定方案「大關燒肉、橫綱燒肉」，全桌享北海道生食級干貝吃到飽，或是免費升級卜卜蜆雞腿小火鍋。哞哞屋和牛燒肉選擇指定方案「美澳雙和牛」，全桌同享雲林北港烏魚子、烏魚子石鍋飯吃到飽。夯下去新潮和牛燒肉選指定方案「極上雙和牛牛排放題」，全桌同樣享有雲林北港烏魚子吃到飽。