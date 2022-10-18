東山區光電室內親子共融遊戲場今動土 公私協力創造雙贏

台南市長黃偉哲今(18)日親自主持東山區「光電室內親子全年齡共融遊戲場」動土典禮，動土活動前循古禮迎接東山碧軒寺觀音佛祖坐鎮會場，由東山國中武藝社帶來精彩大鼓陣頭表演揭開序幕，黃偉哲盼能提供一個親子同樂遊玩

的好所在。

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黃偉哲表示，很高興看到東山的許多建設落實，也見證東山區光電室內遊戲場動土，感謝公所及怡和國際能源公司董事長朱文煌努力促成這筆光電招租與動土活動，公私協力、創造雙贏。

黃偉哲要求各局處積極盤點出適當地點，增設太陽能光電設施，並每月親自主持投資招商會報，這次東山區公所總共盤點出7個光電場域，總設置容量為1,100千瓦(KW)，佔台南市今年目標的10萬分之1，預估每年發電量為140萬度，大約可供345戶家庭用電使用，減少碳排712.6噸，讓台南成為全國綠能產業重鎮，邁向綠能環保城市的願景。

東山區公所指出，由於東山區老年人口高達5,100人，佔東山人口26%，在鄉親期盼及公所同仁努力下，110年起積極規劃尋找適當共融遊戲場之地點，收回遭占用60年大約900坪的市有土地，除了向中央爭取補助1,600萬元外，南市府配合款400萬元，總經費2,000萬興建共融遊戲場，同時讓鄉親有遮風擋雨免日曬的遊樂場所。公所配合國家綠能政策，今年8月完成搭建太陽能光電5,000萬元的招租案，總價高達7,000萬元的室內遊戲場建設案成為全國首座挑高9米、開放空間中間無立柱的室內光電鋼棚，並在太陽能光電棚下搭配設置親子共融遊戲場，樓上發電，樓下免日曬，盡情享受親子之樂。

▲台南市長黃偉哲親自主持東山區「光電室內親子全年齡共融遊戲場」動土典禮（圖／台南市政府提供）