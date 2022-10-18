鴻海科技日電動車全員到齊，Luxgen n⁷同步現身登場，宣布再啟純電夥伴專案，預告2023年下半年開賣

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鴻海科技日於今日10/18盛大舉辦，一如預期活動中展出三款自主研發的電動車，其中Model C更以量產版身分登台，而先前引起廣大迴響的Luxgen n⁷也同步現身。
活動中鴻海公布Model C量產版將包含三種規格，因此n⁷將也會提供三種車型，除皆具有0.28風阻係數與Level 2半自動駕駛和手機鑰匙等，其中n⁷標準版擁有230hp最大馬力及420公里續航里程，另外還有具有700公里續航表現的n⁷長程版，及0～100km/h加速3.8秒的n⁷性能版。
9/1 啟動的Luxgen n⁷純電代言人(1)專案在2天內即突破15000人參與，讓專案提前截止，但今日10/18Luxgen宣布下午13:00起至2022/10/23 24:00止再度啟動專案，限時開放於Luxgen官網n⁷專區填寫資料、完成線上預繳1,000元，即能直接成為「n⁷純電夥伴」，n⁷也預計將於2023年下半年開賣交付。
由於電池與原物料和國際情勢等因素，未來幾年內台灣市場恐難有150萬內中型電動車的上市或開放預購，因此《n⁷純電夥伴專案》將是保證能選擇以最低百萬內的優惠價格入主n⁷的最後機會。2022/10/23活動結束後，如欲成為「n⁷純電夥伴」，需憑n⁷純電代言人(1NFT賦能中的限額每人一組的「夥伴邀請碼」方得加入。Luxgen n⁷純電代言人(1)訂製專屬NFT是n⁷未來專屬的數位車籍憑證，預計10/20起開放登入官網領取盲盒、10/27起開放開啟盲盒並獲得「夥伴邀請碼」，讓n⁷車主預先體驗WEB 3.0帶來的數位移動價值！
成為「n⁷純電夥伴」所享有的會員專屬４大禮遇包含：1.享第一手開發日誌和最新消息通知2.線上預繳之1,000元可折抵後續購買新世代純電休旅Luxgen n⁷之訂金或車價3.訂購車款時有限量仕樣選擇權(2) 4.次批選購車規權(2)，也就是說，n⁷純電夥伴將有機會成為除了n⁷純電代言人(1)之外，最早能夠體驗新世代純電休旅n⁷的準車主！此外，雖全球原物料持續上漲，納智捷為實現百萬內新世代純電休旅的首波宣傳訴求，仍將提供n⁷純電代言人(1)與n⁷純電夥伴專案期間內加入的消費者以最低百萬內的價格就能優先入主n⁷的尊榮特權，未來Luxgen的新車型會員禮遇專案也將搶先通知n⁷純電代言人(1)與n⁷純電夥伴，讓您有機會再次搶先其他消費者以獨家價格優先入主未來全新的車型！馬上入主純電未來，請至Luxgen官方網站：https://bit.ly/3ScQTKh
「n⁷純電代言人」係指於2022/9/1-2期間於本網站完成線上繳款購買《n⁷純電代言人專案》之會員，專案已於2022/9/2截止，並僅開放9/13-9/15重新繳款。《n⁷純電代言人專案》之禮遇項目包含：(1) 第一手開發日誌和最新消息；(2) 優先安排試駕體驗；(3)1,000元專案預繳費用可直接折抵Luxgen n⁷訂金或車價；(4)限量仕樣選擇權；(5)優先選購車規權限；(6)首批交車權；(7)抽一年免費充電資格；(8)抽獨家商品，(3)-(8)項於車輛買賣關係正式成立後始得享有。
限量仕樣之規格、價格，將另行公告，納智捷汽車保留隨時變更、修改或終止本專案及約定條款之權利。
加入本專案順序，不代表交車順序。本專案開放選購車規資格時程將晚於n⁷純電代言人專案，相關車規資料和開放選購期間，以納智捷汽車官方宣佈資訊，或網頁單元-最新資訊公告為準，納智捷汽車保留隨時變更、修改或終止本專案及約定條款之權利。
鴻海除帶來Model C量產版外，亦展出Model B跨界休旅、Model V全地形電動皮卡，展現鴻海在電動車領域發展的決心，同時展出EPS電動助力轉向系統、固態電池、半導體等關鍵零組件，並宣示未來十年在電動車領域的CDMS （Contract design and manufacturing service，委託設計製造服務）商業模式。
其中Model B以Model C平台為基礎，藉由平台尺寸的變化及全新的車身外觀，包括S-DUCT導流設計，流線的車頂造型，加上Ｄ柱上的創新氣簾設計，大幅降低空氣擾流，能讓Model B的風阻係數達到0.26的優異數值。作為個性化的都會車款，Model B具備450km的續航里程，以4,300mm的車長，加上運用2,800mm軸距，創造出小級距大空間的舒適座艙。
電動皮卡Model V登場，可視為鴻海完成乘用車及大型商用車中間拼圖的里程碑。Model V 是台灣第一台自行設計開發的電動皮卡，由鴻海加上MIH 聯盟夥伴的垂直整合應運而生。考量皮卡的使用定位，在設計上擁有高達1噸的載重能力及3噸的拖曳能力，優異的動力性能並具備全地形的穿越能力。鴻海所打造的電動皮卡，採用兩廂式5人座的空間設計，環繞車身的感測器搭配電子後視鏡及顯示螢幕整合儀表板，提升安全性之餘，也為使用者增添智能科技感的體驗，能滿足駕駛者穿梭在都會城市和戶外山林間的各種需求。
為了降低進入電動車產業的門檻，鴻海公布HHEV.OS 來簡化軟體開發的複雜度，大幅縮短開發的時間。HHEV.OS具有優異的擴充性，符合車規安全，確保即時可靠的傳輸。透過 HHEV.OS 軟體平台，可以讓電動車設計者聚焦在最有價值的開發工作上，達到產品快速上市的目的。同時，鴻海也會向 MIH 提出申請，讓HHEV.OS成為 MIH 軟體開放平台的標準。
在關鍵零組件方面，今年HHTD22秀出自行開發製造的「EPS電動助力轉向系統」，相較於傳統 12V 電機，不僅升級至48V電機，體積同時縮小20%，且搭配ASIL D車輛安全完整性最高等級的控制器，展現鴻海在電機、車用 ECU、滾珠螺桿、機構等關鍵技術力；現場同步端出具備安全、耐溫特性的乘用車固態電池，包含了無負極設計、能承受更高工作電壓的材料、以及特殊堆疊封裝等先進技術。零組件展區，端出兼具多種散熱底板結構，能因應電動車各類電力效能需求的碳化矽功率模組；以及電動車載充電器、充電樁、直流轉交流電逆變器、直流轉換器等應用元件；還有1200V SiC MOSFET 製程，呈現鴻海在電動車上下游佈局的完整性。