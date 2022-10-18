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林襄挺過抽菸風波？「深V低胸辣照」吐心聲　1句反擊酸民

▲林襄最近被拍到在街頭抽菸，引爆爭議，對此，她今日也曬出深V辣照吐心聲。（圖／翻攝自林襄臉書）
▲林襄最近被拍到在街頭抽菸，引爆爭議，對此，她今日也曬出深V辣照吐心聲。（圖／翻攝自林襄臉書）

娛樂中心／綜合報導

2022-10-18 16:00:152022-10-18 16:13:54

中職樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩」林襄擁有甜美長相、E級火辣身材，在球場上總是給人滿滿活力，豈料近日卻被拍到在街頭抽菸，對此，她的經紀人也道歉「這是不好的行為，是不良示範，很抱歉，她會努力戒掉」，但這番道歉言論卻讓許多人傻眼，紛紛跳出來幫林襄說話。而哈菸事件爆出幾天後，她今（18）日也在IG發出深V爆乳照，更在文內吐露「真實心聲」，心情疑似平復不少，不過仍有粉絲不買單，在留言處開酸，對此，林襄也親自回應了。

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▲林襄紅到發紫，一舉一動都是話題。（圖／翻攝自Rakuten Girls臉書）
▲林襄紅到發紫，一舉一動都是話題。（圖／翻攝自Rakuten Girls臉書）
林襄今日在IG發出在海邊拍攝的深V爆乳照，只見她將頭髮綁起，雙手放在頭上，對著遠方燦笑。她露出纖細手臂、E級傲人上圍，身上穿著合身低胸爆乳細肩碎花洋裝，凹凸有致的「S曲線」一覽無遺，性感程度爆表。此外，她也彎腰側身對著鏡頭，讓細肩帶自然垂下，露出上半背部，在文內吐露真實心聲「生命的本質，都是為了成長」，疑似在抒發最近的心情。

▲▼林襄PO出深V低胸爆乳洋裝照，在IG抒發心情。（圖／翻攝自林襄IG）
▲▼林襄PO出深V低胸爆乳洋裝照，在IG抒發心情。（圖／翻攝自林襄IG）
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貼文一出，粉絲也紛紛留言，替她加油打氣，「不管如何我們都在」、「林襄加油我支持你」、「加油」、「跟小襄一起成長」、「每個人都是」、「越努力越幸運」、「妳真的好美唷，我覺得因為妳太完美了，所以小事情都會被放大，因為嫉妒，加油繼續做自己」；但也有網友不買單，「沒錯，成長就是自己講的話都不是話，專打自己嘴巴」，對此，林襄也親自回應「日後會更加謹言慎行，謝謝你」。（編輯：郭佩蓉）

▲「樂天女孩」林襄長相甜美。（圖／翻攝自臉書「林襄 Mizuki」）
▲「樂天女孩」林襄長相甜美。（圖／翻攝自臉書「林襄 Mizuki」）
▲林襄在球場上展現活潑、俏皮模樣。（圖／翻攝自林襄IG）
▲林襄在球場上展現活潑、俏皮模樣。（圖／翻攝自林襄IG）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！
 

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