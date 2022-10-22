思想前衛的民初奇女子！用身體寫作　余美顏的嘆息人生

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倒楣的是，余美顏剛到廣州不久，就捲入當時的海軍總長程璧光刺殺案，余美顏被當成可疑分子拘捕，雖然在娘家人的奔走下，余美顏很快就被放了出來，但這件事卻導致她被夫家斷絕關係，她的父親也覺得面上無光，一氣之下把余美顏送進了習藝所，進行一系列的勞動技能訓練，希望藉此改變她的氣質。結果沒想到，習藝所不僅沒能幫到余美顏，反而讓她的人生走上更加放浪形骸的道路。
被前夫家與娘家人唾棄，余美顏開始著迷於裝扮艷麗、出入於風月場所的生活，也結交了很多所謂的富二代，對於喜歡的男人，余美顏會樂於與對方共度春宵，但若是看不順眼的，再多錢也不會陪過夜，此時的她孑然一身，對於世俗禮教已經不願多想，只想活的稱心瀟灑。
後來，余美顏認識了從香港來的何姓富商，2人一見如故、十分投緣，當時才20多歲的余美顏，美艷如花、風華正茂，而何男則是有家室的40歲中年男子。何男同情余美顏的遭遇，便讓余做了他的二房，婚後一段時間，余美顏過得相當不錯，但她並未因此就改變奢華交際的生活，結果這段婚姻沒維持多久，就被男方登報，以「放蕩不羈，揮霍無度」為由解除關係。
2段婚姻失敗後，余美顏又邂逅了當時南海縣縣長的兒子，他對余美顏一見傾心，即便家人都苦勸，說余美顏聲名狼藉、絕對不可互訂終身，但縣長兒子仍堅持這段愛情。不過男方父母不願坐視兒子與余美顏再有瓜葛，便用計羞辱、拆散2人，余美顏心灰意冷，決定遠走他鄉（美國）。
造化弄人，余美顏在美國意外與第1任丈夫重逢，但此時的她，早已不是當年那個單純的譚家少年人妻，而是花名在外的交際花，別說跟她再續前緣，根本連稍微沾染一下余美顏，前夫都避之唯恐不及，受到打擊的余美顏再度遠行，回到那個讓她心痛的故地-中國。
從美國舊金山回到廣州，余美顏對人生基本已不抱期待，逐漸產生厭世想法，但又不甘心就這樣離開，她將自己的生活寫成1本日記，取名《摩登情書》（也叫浪漫情書），書中詳細描寫了她和眾多男子的情感糾葛、肉體關係，認為自己是用身體在寫作，在那個還相當保守的年代，余美顏此舉可謂是離經叛道，她又結識了另外3位和她一樣豪放不羈的女子，4人經常一起出入各大舞廳、飲酒、作樂、交友，甚至還有了「四大金剛」的外號。
只不過，即使提倡性自由及身體解放，不願被傳統禮教束縛，但沉迷酒色、孤家寡人的日子過久了，余美顏還是感到厭倦，甚至興起了遁入空門的念頭，卻被以「塵緣未了，凡心未死」的原因婉拒。1928年4月，余美顏在從香港到上海的輪船上，無預警跳海輕生，結束僅28年的短暫人生。據悉在遺書中她寫道，在污濁塵世浮沉十載，閱人甚多，終未能結朱陳之好，認為留此殘生亦無所用，若離此濁世，洗去此身污穢，來世或可做一純潔女子。
雖然不願臣服於傳統的社會枷鎖，最終還是無力與舊體制抗爭，而選擇早早結束自己的生命，是生不逢時，抑或是她個人飛蛾撲火、一味追求自由所造成的，沒人說得準；但生在一個保守的時代，余美顏卻有著最不保守的思想，儘管她的一生看似是個悲劇，但多少也啟發了那個年代的女性，逐漸拋開舊時代的包袱。
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