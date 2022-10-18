唐寧茶原本不賣茶？回歸「本行」攜王策推出限量禮盒開箱

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對此，王策本人今天也蒞臨開箱記者會現場，坦言自己其實是英籍台灣人，「從小茶飲就是我的日常文化，雖然最後踏入咖啡界，還是想回歸小時候的初心。」對此王策也表示：「Twinings在1706年創始店為一家咖啡館，300年的歷史中不知道它沖煮了多少人的第一杯咖啡？抱著以『第一杯』向Thomas Twining致敬的意想，我挑選了一款衣索比亞。」歷經年餘琢磨、終於打造獨一無二的「TWININGS & VWI唐寧獨尊風尚限量禮盒」，透過世界冠軍精湛的咖啡工藝演繹這段茶與咖啡相互依存的歷史傳奇。
今日記者會現場，王策與張引璋也示範起如何手沖咖啡以及茶飲，張引璋專業的架式連一旁得過冠軍的王策都頻頻拍手叫好。一次示範3款茶飲，分別為大吉嶺莊園雙芬茶、薑芒綠茶狂想曲、晨光草原甘菊花茶，愛喝茶的王策也補充：「這三款茶分別很適合在早、中、晚喝，與咖啡不同的是，茶品在一天中適合喝的都不一樣。」另外王策也擺出冠軍架式，在現場沖起VWI嚴選-唐寧咖啡豆(衣索比亞原生種)給媒體朋友品嘗，咖啡質地透明卻一點都不淡，讓現場眾人驚呼：「果然是冠軍手沖師的實力！」
為歡慶這項意義非凡的合作，即日起至1/18日，VWIbyCHADWANG店內將提供「提拉焦糖博士茶」、「咖啡阿芙加朵」等兩款結合咖啡與茶的唐寧特調，以及「大吉嶺雙芬茶」、「焦糖博士茶」、「焦糖鮮奶茶」等3款TWININGS 鉑金系列茶飲，邀請大家穿越時空、體驗當年「Tom‘s Coffee House」咖啡與茶共榮的光景。
除了特色餐食，這次「TWININGS & VWI唐寧獨尊風尚限量禮盒」包含王策監製的VWI嚴選-唐寧咖啡豆(衣索比亞原生種)、TWININGS 鉑金系列茶款（琥珀焦糖博士茶、晨光草原甘菊花茶、大吉嶺莊園雙芬茶、薄荷圓舞曲、薑芒綠茶狂想曲等各2包）、皮質筆記本、唐寧限量茶罐，還有印有TWININGS燙金LOGO和倫敦Strand Shop創始店街景的黑色皮質手工盒收藏，整體質感內斂沈穩、散發量身定制，全套散發著尊榮感。全台限量900組，售價2980元/組，誠品、Mia C'bon、c!ty'super及唐寧官方網站現正熱銷中。另一款由王策先生嚴選的唐寧Strand216濾泡式咖啡「唐寧百年榮耀禮盒」，內含8包濾泡式咖啡、唐寧鉑金系列及經典系列茶款各5入等，也將在11月起獨家於MOMO購物網限量銷售。