南市議員候選人林依婷建議偏心式左轉專用道紓解車流

台南市區道路多為雙向雙線道，且沒有規劃偏心式左轉專用道，經常導致直行車輛行經重要路口時，會被內側停等左轉的車輛阻擋路線，降低行車效率同時增加變換車道發生的意外危機。今18日台南市安平、南區市議員候選人林依婷會同立委林俊憲及市府交通局長王銘德於健康路及金華路口會勘，建議市府應於健康路設置「偏心式左轉專用道」及配合多時相交通號誌讓左轉車有待轉空間，也不影響直行車動線。





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林依婷指出，今日會勘的地點健康路是安平五期以及南區非常重要的一條幹道，許多車輛會在健康路左轉進入台南市區，如金華路、夏林路、西門路、南門路等，然而健康路雖有左轉道，但卻不是偏心式左轉專用道，因此造成交通壅塞、行車效率低下等問題。











立委林俊憲表示，左轉專用道的設置可以給予左轉車輛有個停等的空間，同時維持直行車流順暢，自己也會向中央爭取補助，針對台南重要的幹道設置左轉專用道。











交通局長王銘德表示，目前交通局針對部分路口正在進行改善規劃，並預計會向內政部營建署爭取前瞻計畫「生活圈道路交通系統建設計畫」補助，目前正在提規劃案，健康路也在其中，之後也會舉辦會勘溝通說明，共同為改善台南交通而努力。





▲林依婷表示，路口未設置左轉專用道阻擋直行車流，且易造成意外（圖／記者張振興攝，2022,10,18）

林依婷也提到，除了設置左轉專用道，照顧到汽車族以外，市府也應開始規劃路口人行設施設置狀況，除了改善交通壅塞外，也應提供市民一個安全的行走空間。



