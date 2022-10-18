獨／AKIRA、具俊曄合體？國民姐夫：希望大家不會看膩！
「第57屆電視金鐘獎」節目類頒獎典禮、戲劇類頒獎典禮將於21日、22日舉行，今（18日）傳出來自日本、韓國的「國民姐夫」AKIRA、具俊曄皆會出席，雖然三立表示「目前還沒看到來賓名單」，但AKIRA獨家回應《NOWnews今日新聞》：「希望大家不會看膩！」至於具俊曄是否會出席，以及合體AKIRA與否，經紀人也給出答案。
今傳出林志玲老公AKIRA、大S（徐熙媛）老公具俊曄會出席本屆金鐘獎，雖然具體的嘉賓名單尚未出爐，但AKIRA表示：「其實接下來這陣子陸續都有工作會和大家見面，希望大家多多支持，也希望大家不會看膩。」至於是否合體具俊曄，截稿前記者未得到回應；而具俊曄經紀人表示週五已有既定行程，「消息應該是誤傳」，問及具俊曄週六是否現身？經紀人則表示：「不會。」
本屆電視金鐘獎觀眾可透過三立都會台、三立戲劇台（MOD）及公共電視收看直播，海外觀眾可透過三立國際台、新加坡STAR HUB、東森美洲台、馬來西亞Unifi TV同步收看；亦可透過廣播電視金鐘獎官方網站、廣播電視金鐘獎官方YouTube、文化部FB、Vidol、Vidol YouTube、三立新聞網、中華電信Hami Video、LINE TODAY、LINE TV、Yahoo TV等新媒體平台同步收看，還可透過好事聯播網全程收聽頒獎典禮。