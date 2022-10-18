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中國人民漸感不耐！彭博：習近平第3任期「開戰」機率高

▲中共二十大會議上，習近平宣布決不放棄武力統一台灣，外媒認為習近平第三任期開戰機率高。（圖／美聯社／達志影像）
▲中共二十大會議上，習近平宣布決不放棄武力統一台灣，外媒認為習近平第三任期開戰機率高。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

2022-10-18 16:20:35

中共二十大會議上，習近平宣布決不放棄武力統一台灣，然而在美國眾院議長裴洛西訪台、美國總統拜登誓言防衛台灣過後，中國內部對於習近平即將邁入的第三任期感到「不耐煩」，尤其是當局無法愈來愈強硬、提不出藍圖或明確表現讓許多中共黨內鷹派和民族主義的國民顯得更加不耐。

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習近平今年在20大演說時提到，在台灣問題決不承諾放棄使用武力，還要求加速將中共解放軍打造成世界一流的軍隊，加上19大報告時提到「尊重台灣現有的社會體制」等字句已全然消失，僅多次強調反分裂、反謀獨等用語，《彭博》分析認為這是習近平將在第三任期把涉台問題投向軍事選項的宣示，然而這個決定背後的政治風險卻更加巨大。

《彭博》報導指出，中國這3年歷經嚴重的房地產危機、動態清零封控，國內經濟增長停止，北京方面為了轉移人民對執政挑戰的注意力，可能選擇聚焦台灣問題，導致涉台論述在政治方面的空間愈來愈狹隘，和平解決問題的彈性也愈來愈狹窄；今年八月裴洛西訪台後，中國內部民族主義狂熱分子期盼看到的「共軍擊落班機」最後卻被北京輕輕放下，令這些鷹派分子大失所望繼而感到不滿。

諾丁漢大學教授蘇利文（Sullivan）坦言，依賴民族主義情緒強化對黨的支持相當危險，如何在運用策略同時把握民心至關要緊，否則「強行統一」的傾向只會愈來愈多；新加坡國立大學團隊亦表示，「民族主義」這把雙面刃如果在政策上未能滿足狂熱情緒的需求，怒火可能會轉移到北京政權上。

聖路易大學台灣與東亞研究主任葉耀源表示，如果習不真的出手，那他基本上就是在騙黨、騙全國，看起來中共退無可退，因為習近平創造了這樣一個敵對的論述。」

美國聖湯瑪斯大學（University of St. Thomas）台灣與東亞研究項目主任葉耀元表示，「如果習近平沒有真的採取行動，那就意味著基本上他是在對整個黨、整個國家說謊」，而來自中共黨內鷹派將會是明顯箭靶，「因為習近平創造了這樣充滿敵意的論述，中共似乎沒有了退路。」
 

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