中國人民漸感不耐！彭博：習近平第3任期「開戰」機率高

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《彭博》報導指出，中國這3年歷經嚴重的房地產危機、動態清零封控，國內經濟增長停止，北京方面為了轉移人民對執政挑戰的注意力，可能選擇聚焦台灣問題，導致涉台論述在政治方面的空間愈來愈狹隘，和平解決問題的彈性也愈來愈狹窄；今年八月裴洛西訪台後，中國內部民族主義狂熱分子期盼看到的「共軍擊落班機」最後卻被北京輕輕放下，令這些鷹派分子大失所望繼而感到不滿。
諾丁漢大學教授蘇利文（Sullivan）坦言，依賴民族主義情緒強化對黨的支持相當危險，如何在運用策略同時把握民心至關要緊，否則「強行統一」的傾向只會愈來愈多；新加坡國立大學團隊亦表示，「民族主義」這把雙面刃如果在政策上未能滿足狂熱情緒的需求，怒火可能會轉移到北京政權上。
聖路易大學台灣與東亞研究主任葉耀源表示，如果習不真的出手，那他基本上就是在騙黨、騙全國，看起來中共退無可退，因為習近平創造了這樣一個敵對的論述。」
美國聖湯瑪斯大學（University of St. Thomas）台灣與東亞研究項目主任葉耀元表示，「如果習近平沒有真的採取行動，那就意味著基本上他是在對整個黨、整個國家說謊」，而來自中共黨內鷹派將會是明顯箭靶，「因為習近平創造了這樣充滿敵意的論述，中共似乎沒有了退路。」