民調已到天花板？高虹安：相信會跟新竹風一樣爬升

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高虹安表示，其實民調每一份都是參考，至於是不是天花板，相信大家都可以看得到。她並表示自己從一開始參選，不管是之前或參選之後的那段時間，一直都在民調中三個候選人最後一名，持續往上努力，到第二名，甚至第一名領先好一段時間。高虹安說，相信這些都是在參選過程中努力有被市民看見，對於對手所言，別人民調是天花板，這代表他對新竹市民的不了解。
高虹安說，新竹市民期待改變的力量，可以從星期六團結之夜的造勢活動，即便風雨那麼大，仍有兩千多名民眾到場，而且撐到最後。高虹安說，不需要去潑冷水，或是嘗試講天花板，「我相信我們的民調會跟新竹的風一樣往上爬升」。
媒體問到，柯主席為了新竹市長選舉，跟柯建銘總召不惜撕破臉，高虹安表示，不清楚他們兩位所謂的私人交情，但也感覺兩位可能最近確實出現許多激烈的言詞對話，高虹安強調自己只是一個晚輩，也只能夠笑笑的看他講的這些事情。高虹安並表示，也許對柯文哲市長來說，兩人認識的時間比較久，對於這些性情上的轉變，及用詞如此激烈，以他們倆的交情來說，還是他們比較清楚。
最後問到今天是鴻海科技董事長郭台銘的生日，是否有跟郭董聯絡，有沒有打算請他來輔選？高虹安說，這樣的日子在自己手機有設鬧鐘，早上已經在第一時間祝他生日快樂。她表示相信郭董現在有一些出國商務出差行程，自己目前還是以選戰主步調為主。