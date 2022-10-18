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盼吸引新住民走入商圈　東協廣場摸彩抽iPhone13

▲現場提供參與民眾百份節能宣導品、市場抵用券，並抽出iPhone 13等多項大獎。（圖／台中市政府）
▲現場提供參與民眾百份節能宣導品、市場抵用券，並抽出iPhone 13等多項大獎。（圖／台中市政府）

記者賴正琳／綜合報導

2022-10-18 16:45:01

台中第一市場位處東協廣場，因新住民及國際移工人數逐年成長，累積周邊多國民眾人潮，台中市政府經濟發展局為使民眾深入了解第一市場，規劃市場尋寶遊戲，16日於東協廣場舉行第一市場行銷活動「市場節能新生活 東協多元好採買」，現場提供參與民眾百份節能宣導品、市場抵用券，並抽出iPhone 13等多項大獎。經發局副局長李逸安鼓勵市民及移工朋友多走入第一市場，用行動支持市場經濟。

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根據台中市政府經發局，第一公有零售市場於1908年開設，1993年正式遷入第一廣場，而後配合新南向政策，該廣場更名為「東協廣場」。第一市場順應市場機制，跳脫傳統市場經營模式，其1、3樓市場範圍攤鋪位，大多販售3C產品或為通訊行、或以販售服飾居多；2樓則委外經營，現有東南亞超市進駐。而東協廣場為一綜合性休閒娛樂廣場，除包含美食街、影城、KTV外，1至3樓更是第一公有零售市場所在之處，廣場大樓也是青少年及移工休閒的好去處。

李副局長指出，台中市新住民及國際移工人數逐年成長，現已為一個國際化都市，而多功能使用的東協廣場大樓，已逐步帶動周邊商圈經濟、累積周邊多國民眾人潮。為使民眾深入了解第一市場，此次活動規劃市場尋寶遊戲，由參賽者依循關卡指令，進入第一市場尋找答案，如指定商品、指定鋪位招牌或東協等國標誌等。前3名可分別獲得1,500元、1,000元及800元的市場抵用券，而成功報名並全程參與的參賽者，雖未得名也能獲得參加獎500元抵用券，可直接於市場內攤位使用，以促進市場經濟。

▲現場參與民眾眾多。（圖／台中市政府）
▲現場參與民眾眾多。（圖／台中市政府）
經發局表示，今日活動趣味多元，市民朋友與外國民眾皆踴躍參與，現場完成手機留言任務者，皆有機會獲得限量市場百元抵用券；報名小小節能畢卡索闖關遊戲，並完成任務或於節能宣導攤位完成闖關遊戲者，也能兌換實用節能禮品，藉此提升民眾節能意識，及節電省荷包小撇步。此外，今日活動還能領取摸彩券參加抽獎，現場抽出iPhone 13、Dyson無線吸塵器、SWITCH遊戲機及Galaxy平板等獎品幸運兒。

經發局指出，期盼透過活動的推廣以及各類節能知識，形塑第一市場成為友善多元市場，加強大眾對第一市場的美好印象。16日活動上出席人士眾多，包括勞工局長張大春、經發局副局長李逸安、中區區長林忠訓與多位在地里長，以及市議員張彥彤、黃守達皆派代表到場共襄盛舉。

▲第一市場尋寶遊戲。（圖／台中市政府）
▲第一市場尋寶遊戲。（圖／台中市政府）

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