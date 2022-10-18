盼吸引新住民走入商圈　東協廣場摸彩抽iPhone13

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李副局長指出，台中市新住民及國際移工人數逐年成長，現已為一個國際化都市，而多功能使用的東協廣場大樓，已逐步帶動周邊商圈經濟、累積周邊多國民眾人潮。為使民眾深入了解第一市場，此次活動規劃市場尋寶遊戲，由參賽者依循關卡指令，進入第一市場尋找答案，如指定商品、指定鋪位招牌或東協等國標誌等。前3名可分別獲得1,500元、1,000元及800元的市場抵用券，而成功報名並全程參與的參賽者，雖未得名也能獲得參加獎500元抵用券，可直接於市場內攤位使用，以促進市場經濟。
經發局表示，今日活動趣味多元，市民朋友與外國民眾皆踴躍參與，現場完成手機留言任務者，皆有機會獲得限量市場百元抵用券；報名小小節能畢卡索闖關遊戲，並完成任務或於節能宣導攤位完成闖關遊戲者，也能兌換實用節能禮品，藉此提升民眾節能意識，及節電省荷包小撇步。此外，今日活動還能領取摸彩券參加抽獎，現場抽出iPhone 13、Dyson無線吸塵器、SWITCH遊戲機及Galaxy平板等獎品幸運兒。
經發局指出，期盼透過活動的推廣以及各類節能知識，形塑第一市場成為友善多元市場，加強大眾對第一市場的美好印象。16日活動上出席人士眾多，包括勞工局長張大春、經發局副局長李逸安、中區區長林忠訓與多位在地里長，以及市議員張彥彤、黃守達皆派代表到場共襄盛舉。