《華燈》姊妹與謝盈萱爭金鐘　林心如視后呼聲最高

第57屆金鐘獎戲劇節目頒獎典禮將在周六登場，女主角獎項競爭激烈，由《華燈初上》雙姝林心如、楊謹華，對決以《俗女養成記2》、《四樓的天堂》雙料入圍的謝盈萱，當然還有不容忽視的《國際橋牌社2》熱血記者范宸菲，網友票選出的大贏家是「Rose媽媽」林心如，看好她以打滾林森北路的風塵女子「羅雨儂」一角奪后。
獲42.5%網友支持的林心如視后呼聲最高，隔了7年二度叩關女主角，她在《華燈初上》展現總製作人的高度，因為一句「謹華比我更適合」，她沒有選擇演張力強勁的「蘇媽媽」，反而以舉重若輕的方式，詮釋敢愛敢恨的俠女「Rose媽媽」，她的角色為老公入獄、為閨密養私生子，與刑警發展若有似無的曖昧情誼，將媽媽桑外柔內剛的交際手腕，發揮到淋漓盡致。
獲31.45%網友支持的范宸菲，出身自導演王小棣創辦的「植劇場」，在《國際橋牌社2》飾演不畏強權，捍衛真相的記者，為了這部戲她特別向政大記者學長取經，和實力派演員馬力歐合作，被他即興丟球出招訓練，兩人的火花增色不少，出道10年的范宸菲受過八點檔洗禮，斜槓客語節目主持、發行客語專輯，算是一位全才型的寶藏藝人。
獲13.55%網友支持的影后謝盈萱在《俗女養成記2》詮釋40歲失意熟女「陳嘉玲」，回台南重啟人生下半場，將婚姻、子女的議題用喜劇手法展現，節奏更加自然流暢，另一部《四樓的天堂》探討心理問題，謝盈萱飾演的心理醫師療癒受傷靈魂，自身卻因心結未解，徘徊在情緒崩潰邊緣，謝盈萱一人演出多個分身，讓原本淡定的角色完全跳出來。
獲10.92%網友支持的楊謹華第五次入圍金鐘獎女主角，她在《華燈初上》裡城府極深，說話可以柔情蜜語，也可以一刀斃命，因為一生缺愛，嫉恨最要好的姊妹淘，將一個女人在愛情裡與友情裡的卑微，詮釋得讓人又恨又疼，楊謹華透露：「剛開始的我也不能接受，但慢慢了解蘇之後我就同理了。」
完整民調連結請點此