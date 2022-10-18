大馬教授來台40年　獲頒「馬偕計畫」永久居留證

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移民署提到，賴山強來自馬來西亞，研究領域專長為「凝態科學」，在1983年接受中央大學物理系的邀請來台任教，賴山強回憶當年帶著太太和小孩一家四口來台，早期在台生活條件缺乏，研究經費亦不足，只能憑著一顆熱誠的心持續進行教學及研究工作。但隨著台灣經濟起飛，教育部與國科會鼓勵科學研究、科技發展與產業應用及研究經費的挹注，物理系也在1986 年成立了「物理與天文研究所博士班」，各項基礎研究與高科技人才培育皆更上層樓，在研究質量與水準上已居全國物理系領群，作為資深物理系教授，見證愈來愈多年輕學子投入物理領域，也很樂見系上研究發展蓬勃。現在賴山強主要教授研究所相關之「電動力學」、「凝態物理」等進階課程，心心念念都在如何以自己所學為台灣的學術地位有更高的提升。
賴山強表示，很敬佩政府能這麼快審核通過，希望藉此機會宣傳馬偕計畫，使更多人了解具特殊貢獻的外籍人士可獲頒此殊榮。桃園市服務站主任黃英貴表示，「馬偕計畫」是感念馬偕博士對於台灣的貢獻，截至今年9月，全台總共核發319張「馬偕計畫」永久居留證，希望社會各界踴躍發掘、推薦在台長期無私奉獻、尚未獲表揚的外籍人士，給他們友善、尊崇的回饋禮遇。