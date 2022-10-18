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大馬教授來台40年　獲頒「馬偕計畫」永久居留證

▲賴山強獲頒「馬偕計畫」永久居留證。（圖／移民署提供）
▲賴山強獲頒「馬偕計畫」永久居留證。（圖／移民署提供）

記者賴正琳／綜合報導

2022-10-18 18:04:00

馬來西亞籍教授賴山強任教於中央大學物理系近40年，其中春風化雨，作育我國英才無數，為了感念賴山強在台特殊貢獻，移民署北區事務大隊桃園市服務站日前特別頒發外籍人士具特殊貢獻優惠的「馬偕計畫」永久居留證給賴山強。

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 移民署說明，馬偕計畫永久居留證的獲頒者需具備有在我國居住20年以上，每年居住超過183日以上，且已領有外僑永久居留證並年滿65歲，對我國長期奉獻服務或具有特殊貢獻的外籍人士，才符合申請的條件，能獲此殊榮的外籍人士更是可以持憑這張馬偕計畫永久居留證享有我國大眾運輸、公立育樂場所的優待，以表達我國政府對這類外籍人士長期對台貢獻的感謝之意。

 移民署提到，賴山強來自馬來西亞，研究領域專長為「凝態科學」，在1983年接受中央大學物理系的邀請來台任教，賴山強回憶當年帶著太太和小孩一家四口來台，早期在台生活條件缺乏，研究經費亦不足，只能憑著一顆熱誠的心持續進行教學及研究工作。但隨著台灣經濟起飛，教育部與國科會鼓勵科學研究、科技發展與產業應用及研究經費的挹注，物理系也在1986 年成立了「物理與天文研究所博士班」，各項基礎研究與高科技人才培育皆更上層樓，在研究質量與水準上已居全國物理系領群，作為資深物理系教授，見證愈來愈多年輕學子投入物理領域，也很樂見系上研究發展蓬勃。現在賴山強主要教授研究所相關之「電動力學」、「凝態物理」等進階課程，心心念念都在如何以自己所學為台灣的學術地位有更高的提升。

 賴山強表示，很敬佩政府能這麼快審核通過，希望藉此機會宣傳馬偕計畫，使更多人了解具特殊貢獻的外籍人士可獲頒此殊榮。桃園市服務站主任黃英貴表示，「馬偕計畫」是感念馬偕博士對於台灣的貢獻，截至今年9月，全台總共核發319張「馬偕計畫」永久居留證，希望社會各界踴躍發掘、推薦在台長期無私奉獻、尚未獲表揚的外籍人士，給他們友善、尊崇的回饋禮遇。

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