法拍屋變凶宅！交屋驚見「1焦屍、1白骨」得標主急報警
17日晚間18時許，屏東縣政府警察局內埔分局獲報，嘉應路一處民宅中出現雙屍命案，據了解，報案人為該屋法拍屋得標主，但當天前往該處欲尋原屋主點交房屋時，因見屋內燈亮、二樓窗戶未關，又大呼屋內均未獲回應，遂自行架梯爬梯上二樓朝屋內查看，卻瞥見疑似白骨躺臥在屋內床上，嚇得趕緊報案，沒想到正當警消人員到場時，三樓室內突竄火光發生氣爆，所幸火勢即時撲滅未釀成更多傷亡，但隨後在3樓發現一具焦屍。
警方指出，現場陳設擺放整齊，未發現有遺留遺書，亦未發現相關身份證明文件，也未有打鬥痕跡，爰依法先報請屏東地檢署相驗，後續內埔警分局持續釐清死者身份及死因。
內埔警分局長莊順智表示，警方會全力釐清死者身份，並追查死因，亦呼籲民眾珍惜生命，有困難可向警方求助或由警方轉介相關單位、社會福利團體協助解決困境。（編輯：林莞茜）
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