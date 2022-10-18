2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

法拍屋變凶宅！交屋驚見「1焦屍、1白骨」得標主急報警

▲屏東法拍屋驚傳雙屍命案，警消獲報到場破門而入。（圖／翻攝畫面）
▲屏東法拍屋驚傳雙屍命案，警消獲報到場破門而入。（圖／翻攝畫面）

編輯中心／綜合報導

2022-10-18 17:07:552022-10-18 17:11:20

17日晚間18時許，屏東縣政府警察局內埔分局獲報，嘉應路一處民宅中出現雙屍命案，據了解，報案人為該屋法拍屋得標主，但當天前往該處欲尋原屋主點交房屋時，因見屋內燈亮、二樓窗戶未關，又大呼屋內均未獲回應，遂自行架梯爬梯上二樓朝屋內查看，卻瞥見疑似白骨躺臥在屋內床上，嚇得趕緊報案，沒想到正當警消人員到場時，三樓室內突竄火光發生氣爆，所幸火勢即時撲滅未釀成更多傷亡，但隨後在3樓發現一具焦屍。

我是廣告 請繼續往下閱讀
警方指出，現場陳設擺放整齊，未發現有遺留遺書，亦未發現相關身份證明文件，也未有打鬥痕跡，爰依法先報請屏東地檢署相驗，後續內埔警分局持續釐清死者身份及死因。

內埔警分局長莊順智表示，警方會全力釐清死者身份，並追查死因，亦呼籲民眾珍惜生命，有困難可向警方求助或由警方轉介相關單位、社會福利團體協助解決困境。（編輯：林莞茜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

雲林外海作業傳意外！越籍貨輪4船員不慎落海釀3傷1失蹤

台61線林口火燒車！後方車狂按喇叭　挽救司機一命

大阪環球影城「不明人骨」身分曝！死亡兩年才被發現

強風侵襲！台中龍井廟宇牌樓「神龍降落」機車騎士險遭砸

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀