防疫雙險理賠逾1288億元　6家產險已增資707億元

我是廣告 請繼續往下閱讀
此外，今年截至10月17日止，疫苗險承保件數也已有241.7萬件，保費收入10.16億元，理賠件數67.12萬件，理賠金額280.12億元，累計今年疫苗險理賠金額已超過所收保費收入27倍，理賠件數單周增加3.39萬件，理賠金額周增13.97億元。
也由於防疫雙險理賠金額龐大，為因應防疫險衍生的現金流壓力，保險局表示，截至目前為止，承保防疫險前6大產險均已向金管會申請增資獲准，合計增資707億元，並全數完成增資程序。
目前完成增資的6家產險公司，包括國泰世紀產險增資100億元，中信產險二度增資合計90億元，富邦產險增資150億元，新安東京海上產險增資147億元及和泰產險增資200億元之外，還有兆豐產險增資20億元。
在短期借款部分，金管會說，除了金管會先前核准和泰產險、兆豐產險及新安東京海上產險3家產險短期融通借款，再新增1家產險遞件，合計已有4家產險申請短期借款以支應鉅額理賠金。
至於目前市面至10月17日止，僅剩3家保險公司銷售3張疫苗險，其中2家產險銷售2張疫苗險、1家壽險銷售1張疫苗險，但現售疫苗險均已沒有保障突破性感染。
此外，針對國際保險監理官協會（IAIS）所訂的國際保險資本標準（ICS）的巨災風險範圍包括天災、恐怖攻擊、傳染病及信用保證等，為保險業循序漸進接軌ICS巨災風險，金管會分3階段導入現行RBC制度，已分別於2020及2021年度起將「火險」、「車體損失險」及「工程險」、「貨物運輸險」承保地震、颱風洪水等風險(即天災風險)納入產（再保）險業RBC風險資本計提，以反映公司實際經營業務涉及天災風險，並促使其強化天災風險承擔能力與重視天災風險管理。
不過，近日產險公會建議延後實施巨災風險天災以外的恐怖攻擊、傳染病及信用保證等風險資本計提規範方面，金管會考量現階段實施將增加保險業風險資本計提，且距離接軌日2026年仍有3年緩衝時間，又保險業因應防疫保單理賠持續增加，已全力投入相關資源，為利保險業者專注保障保戶權益事項處理並穩步接軌ICS，金管會表示，將持續觀察國內疫情發展情形與國際ICS的發展狀況，並朝於2024年底前實施方向辦理。