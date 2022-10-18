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楊繡惠被導演逼問「還是處女嗎」　飆罵三字經後下場曝光

▲楊繡惠被導演逼問「還是處女嗎」，飆罵三字經後下場曝光。（圖／和展影視提供）
▲楊繡惠被導演逼問「還是處女嗎」，飆罵三字經後下場曝光。（圖／和展影視提供）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-10-18 22:00:00

總在螢光幕前揮灑自身魅力帶給觀眾歡笑的楊繡惠，日前上高點綜合台《震震有詞》，分享家庭、感情觀及演藝生涯。楊繡惠經歷過接演女主角，卻在開拍當天換角、被導演言語性騷擾，面對每一段感情都十分認真投入，但不是被劈腿就是遇到恐怖情人挾持，楊繡惠認為：「只要父母能夠開心過日子，就是我一生的滿足。」

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▲楊繡惠上高點綜合台節目《震震有詞》。（圖／和展影視提供）
▲楊繡惠上高點綜合台節目《震震有詞》。（圖／和展影視提供）
 日前楊繡惠宣布「不拍八點檔、不錄製外景節目」引起一片愕然，她說：「從以前就覺得拍八點檔是要用命去換錢！」回想以前，半夜2點回家盥洗、4點要出班，累到邊開車邊捏大腿提神，依照劇組給的外景地址，導航卻導到毫無人煙的靈骨塔，長期以來的壓力讓她再也不想接八點檔演出。


從16歲出道賺錢至今，楊繡惠早已財富自由，她回想自小家境不好，他的父親也是演藝圈前輩阿西，早期工作不穩定，靠母親修改衣服拉拔孩子們，直到父親跟脫線組成喜劇二人組走紅，成長過程學到父親的說學逗唱功力讓她進入秀場、開拓演藝圈生涯。
 
秀場時期因為表演穿得清涼，楊繡惠透露客人酒後亂性，衝到舞台上想抱著她，「當時是許不了大哥攔下那客人救了我。」進入演藝圈熬了幾年，終於從一兩句台詞的丫鬟，晉升到女主角，「知道接下《天眼》女主角後，我把台詞背得滾瓜爛熟，連路人的詞都背很熟。」卻在開拍當天被導演說外型不適合，也曾經被新戲導演言語性騷擾，問她「妳還是處女嗎？」氣到讓她飆罵三字經，雖然事後導演打圓場，稱是誤會一場，但她的戲分從30多集被刪減到僅剩5、6集。
 
經歷過秀場、演藝圈的人生百態，受了委屈的楊繡惠，始終對家人報喜不報憂，更為了讓父母享福買車買房，如此孝順的她也渴望有段穩定的感情，她說每段感情都十分投入，像是幫開酒店的男友，自己到店裡當公主幫客人倒酒、按摩店人手不足跑去充當按摩師，但卻被男友劈腿。更恐怖的是有一任男友，是恐怖情人，持續電話騷擾一年多，分手後等著楊繡惠下班，將她挾持到摩鐵，她趁空檔逃走，卻被對方拉扯到隔壁暗巷，「他猛捶牆壁逼問我為什麼不愛他，為什麼不跟他交往？」逃回家後，楊繡惠嚇得趕緊報警。

▲楊繡惠掀衣服。（圖／民視提供）
▲楊繡惠對家人報喜不報憂。（圖／民視提供）
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