楊繡惠被導演逼問「還是處女嗎」　飆罵三字經後下場曝光

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從16歲出道賺錢至今，楊繡惠早已財富自由，她回想自小家境不好，他的父親也是演藝圈前輩阿西，早期工作不穩定，靠母親修改衣服拉拔孩子們，直到父親跟脫線組成喜劇二人組走紅，成長過程學到父親的說學逗唱功力讓她進入秀場、開拓演藝圈生涯。
秀場時期因為表演穿得清涼，楊繡惠透露客人酒後亂性，衝到舞台上想抱著她，「當時是許不了大哥攔下那客人救了我。」進入演藝圈熬了幾年，終於從一兩句台詞的丫鬟，晉升到女主角，「知道接下《天眼》女主角後，我把台詞背得滾瓜爛熟，連路人的詞都背很熟。」卻在開拍當天被導演說外型不適合，也曾經被新戲導演言語性騷擾，問她「妳還是處女嗎？」氣到讓她飆罵三字經，雖然事後導演打圓場，稱是誤會一場，但她的戲分從30多集被刪減到僅剩5、6集。
經歷過秀場、演藝圈的人生百態，受了委屈的楊繡惠，始終對家人報喜不報憂，更為了讓父母享福買車買房，如此孝順的她也渴望有段穩定的感情，她說每段感情都十分投入，像是幫開酒店的男友，自己到店裡當公主幫客人倒酒、按摩店人手不足跑去充當按摩師，但卻被男友劈腿。更恐怖的是有一任男友，是恐怖情人，持續電話騷擾一年多，分手後等著楊繡惠下班，將她挾持到摩鐵，她趁空檔逃走，卻被對方拉扯到隔壁暗巷，「他猛捶牆壁逼問我為什麼不愛他，為什麼不跟他交往？」逃回家後，楊繡惠嚇得趕緊報警。
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