建築大師安藤忠雄　高雄特貿三打造三合一建築新作

高雄亞灣5.3公頃的「特貿三5GAIOT園區」招商案，創下全台「公辦都更」最大民間投資規模達776億、預計將創造4000個就業機會。由國城建設與高興昌鋼鐵所合組的「智匯方舟聯盟」今(18)日召開記者會，會中宣布由聯盟所負責建設的特貿三南之南都更基地，將由國際級建築大師安藤忠雄承接整體設計，預計投資約106億元，打造「住宅、商辦大樓與博物館」三合一的建築。安藤忠雄也特地透過視訊，在記者會中親自暢談建築理念。
高雄副市長林欽榮致詞時表示，亞灣5GAIoT園區是新創產業的店面，與南部半導體產業S廊帶成為「前店後廠」態勢。依據市府經發局資料，中央地方力推亞灣5GAIoT創新園區，目前已吸引中華電信、友達、仁寶等近80家國際大廠、新創事業等進駐，新創群聚生態系已然成形。特貿三開發可再新增約10至15萬坪產業辦公研發、會展會議與企業營運總部等空間，與高雄軟體園區一、二期呼應，擴增產業鏈規模與群聚效果。
國城建設董事長洪平森指出，在疫情阻隔下仍然竭力透過所有管道，跨海力邀到安藤大師，在歷經4個月時間的溝通說服後，大師應允與智匯方舟聯盟攜手合作，為高雄城市發展再創嶄新高度。此次特貿三的建設，是原汁原味完整的安藤作品，從建築、室內、景觀、燈光 ，全部由安藤大師親身設計。
都發局指出，依據目前智匯方舟聯盟規劃，此基地將配置一棟45樓172米住商大樓，以及一棟29樓112米商辦大樓，結合智慧辦公、零售商辦、居住生活及公共服務的微型創新園區，同時提供智匯學院、托育家園等公益服務設施；此外，也會建置在台灣第一座光影美術館。