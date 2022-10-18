用醫療搭起新南向橋樑　高醫遠赴越南關心民間

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高醫副院長戴嘉言表示，此次高醫與外貿協會、中華電信共同合作，展出精準癌症治療-核磁導引直線加速器（MR-LINAC）、高端快製全口假牙、高階健檢、國際醫療服務、由中華電信在震興醫院所導入的All in One生理量測站、智慧護理站、智慧藥櫃、E-paper床頭卡、遠距醫療護理推車等台灣智慧病房解決方案，及高雄醫學大學國際學位學程等五大主軸。
越南衛生部醫療設備司司長、胡志明市醫療設備協會正副會長、Adpex展覽公司董事長組成的VIP團，也特地前來參觀高醫展場，越南工商部次長更特別就導入高醫的All in One生理量測站進行深入洽詢討論，期待未來能有機會在越南擇定適切醫院合作，並將精準、智慧醫療引入越南。
另外，高醫也與越南姊妹醫院震興醫院，辦理「難癒傷口照護」研討會，針對難癒傷口照護進行學術交流，共有來自越南南部各省份380人共襄盛舉，現場亦邀請人工皮、傷口敷料的廠家參展，教導與會人員如何正確使用人工皮與敷料，成功地與越南24名醫院代表對接。
高醫表示，台灣是越南的重要貿易夥伴，高醫透過我國駐駐胡志明市台北經濟文化辦事處處長韓國耀、震興醫院總裁趙宗禮、以及越南臺灣商會聯合總會總會長簡智明等人的安排，包括台商胡志明市分會會長袁濟凡、中國信託、味丹、永和生醫、禾寶醫療器材、凱鴻地產等在越南深耕多年的台商，進行聯誼，深入瞭解台商近二年的醫療照護需求，特別是遠距醫療與諮詢的探討。