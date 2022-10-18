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用醫療搭起新南向橋樑　高醫遠赴越南關心民間

▲高醫副院長戴嘉言（左5）率團赴越南中鋼日鐵越南公司參訪，關心勞工健康照護產業及醫療需求。（圖／高醫提供）
▲高醫副院長戴嘉言（左5）率團赴越南中鋼日鐵越南公司參訪，關心勞工健康照護產業及醫療需求。（圖／高醫提供）

記者賴正琳／綜合報導

2022-10-18 17:50:16

越南是台商在中國大陸之外最大海外投資地，約有12萬名台商在南越生活，財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院（高醫），今年5月獲衛生福利部委託執行新南向醫衛合作與產業發展（南越）計畫後，在疫情趨緩後，特別組團前進越南，展示台灣醫療軟實力，並關心台商的醫療需求，提供必要的協助。

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根據財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院，9月12日在高醫附設中和紀念醫院院長鍾飲文教授的指揮下，由副院長戴嘉言、社區醫學部主任何啟功、國際醫療中心主任蕭世槐及組長許慧玉等人，聯袂赴越南參加胡志明市會展中心舉辦的越南醫藥展，共有35國、220個參展商、15,000種商品，是越南自2020年1月新冠肺炎流行後，第一場國際級的會展，展現後疫情時代的醫療照護、醫美市場深具發展潛力。

高醫副院長戴嘉言表示，此次高醫與外貿協會、中華電信共同合作，展出精準癌症治療-核磁導引直線加速器（MR-LINAC）、高端快製全口假牙、高階健檢、國際醫療服務、由中華電信在震興醫院所導入的All in One生理量測站、智慧護理站、智慧藥櫃、E-paper床頭卡、遠距醫療護理推車等台灣智慧病房解決方案，及高雄醫學大學國際學位學程等五大主軸。

越南衛生部醫療設備司司長、胡志明市醫療設備協會正副會長、Adpex展覽公司董事長組成的VIP團，也特地前來參觀高醫展場，越南工商部次長更特別就導入高醫的All in One生理量測站進行深入洽詢討論，期待未來能有機會在越南擇定適切醫院合作，並將精準、智慧醫療引入越南。

另外，高醫也與越南姊妹醫院震興醫院，辦理「難癒傷口照護」研討會，針對難癒傷口照護進行學術交流，共有來自越南南部各省份380人共襄盛舉，現場亦邀請人工皮、傷口敷料的廠家參展，教導與會人員如何正確使用人工皮與敷料，成功地與越南24名醫院代表對接。

高醫表示，台灣是越南的重要貿易夥伴，高醫透過我國駐駐胡志明市台北經濟文化辦事處處長韓國耀、震興醫院總裁趙宗禮、以及越南臺灣商會聯合總會總會長簡智明等人的安排，包括台商胡志明市分會會長袁濟凡、中國信託、味丹、永和生醫、禾寶醫療器材、凱鴻地產等在越南深耕多年的台商，進行聯誼，深入瞭解台商近二年的醫療照護需求，特別是遠距醫療與諮詢的探討。

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