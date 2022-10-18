產官齊聚助力能源轉型　台灣國際智慧能源週明日登場

全台規模最大國際綠色能源產業交流平台「台灣國際智慧能源週 （Energy Taiwan）」將於明（19）日正式登場！今（18）日舉辦展前記者會，公告此次展會聚焦5大展區，除太陽光電、風力能源、智慧儲能等再生能源發電主力外，首次新增「台灣國際多元創能展」、「台灣國際淨零永續展」兩大全新展覽。國發會副主任委員高仙桂於致詞時指出，淨零碳排是目前政府施政首要的政策，並透露2050淨零排放路徑的十二項關鍵戰略外，預計將於今年底正式公佈具體實施內容。
將於明（19）日正式登場的「台灣國際智慧能源週 （Energy Taiwan）」，主要聚焦五大展區，除「太陽光電」、「風力能源」、「智慧儲能」等再生能源發電主力外，首次新增「台灣國際多元創能展」、「台灣國際淨零永續展」兩大全新展覽，納入更廣泛且全面性的零碳能源系統，共展出近1千個攤位，展覽規模成長40%、創下歷年新高。
淨零轉型已是全球共同的目標，外貿協會及SEMI能源產業部於今日舉辦展前記者會，邀請到政府與產業意見領袖分別從政策、能源產業、企業用電3大面向切入，剖析台灣綠能轉型目標方針與機會。
國發會副主任委員高仙桂首先於致詞時表示，「淨零碳排是目前政府施政首要的政策！」繼今年初國發會公布台灣2050淨零排放路徑的4大轉型、2大治理基礎，及12項關鍵戰略外，預計將於今年底正式公佈具體實施內容。
SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸也提到，落實淨零轉型是持續提升台灣整體產業國際競爭力的重要指標之一。
今年的國際智慧能源週以4個特點呈現再生能源產業的豐沛動能，第一，展覽規模增幅歷年最高，達到千個攤位；第二，再生能源解決方案最完整，新增多元創能展及淨零永續兩展；第三，國際交流最多元，共有12國業者及6個國家館參與展出；第四，首辦永續獎，鼓勵參展廠商攤位設計導入永續理念。