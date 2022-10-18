38億統包工程不能接管線？賴香伶：檢調政風應調查

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賴香伶指出，這項市地重劃統包工程是由皇昌營造得標，工程款達38.6億，重劃面積約147公頃，包括道路、橋梁、路燈及共同管道等公共設施工程，重劃後可建築用地約83.2公頃。而這項去年11月9日就由鄭文燦主持完工典禮的工程，如今卻爆出自來水管道工程至今未能移交台灣自來水公司，以致區內建地無法申請自來水接管，區內大批建物無法完工接水使用。
賴香伶提到，很多建商向她陳情反應，到目前為止去申請水管接管，結果被自來水公司退件3次，理由是「公共建設管道接水的部份有問題」，造成現在住戶想接水也無法完成，「到底是不是驗收就已經發生狀況，才造成現在無法接管？」
賴香伶表示，台水公司9月15日給皇昌營造的公文載明，審查缺失請皇昌修正後再送，「尚未接管完成前，將不受理區內用戶用水設備申請」，該地區至少有十多個建築工地都無法申請接管自來水，目前都只以施工臨時管線使用、無法完工交屋。
賴香伶說，鄭文燦去年11月就搶著完工剪綵，再叫下屬單位驗收，是要護航承包商嗎？市府「施政成果透明資訊網」標示今年7月29日驗收完成，是在欺騙市民嗎？明明在申請建照使照時，可同時申請接管，結果卻被退件三次，「顯見整個驗收可能是假驗收假完工」，質疑市府已涉嫌工程驗收不實，呼籲政風、檢調單位應該盡速展開調查。
賴香伶強調，從八德國民運動中心羽球館天花板崩塌、桃園國民運動中心泳池500多天修繕延宕，到草漯市地重劃統包工程超前剪綵、驗收不實，可以看出鄭文燦主政下，桃園市政府的工程管理問題重重，因此重申她上任後將啟動近五年內新建公共工程的再次查核，要將資訊公開給桃園市民知道，杜絕只顧動工、剪綵，草草驗收後再編大筆預算修繕的荒唐行徑。