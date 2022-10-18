機器手臂手術完成逾5000例　台大醫院成立訓練中心　

我是廣告 請繼續往下閱讀
台大醫院說，台大醫院醫療團隊不僅全面發展機器手臂微創手術，更持續不斷創新醫療技術，已開發多項創新機器手臂微創手術，成果也居世界領先地位，例如機器手臂活體肝臟捐贈微創手術、機器手臂微創心臟手術、機器手臂頭頸部無痕手術等，不僅為台灣醫療界寫下了新的一頁，也讓更多病患因此受惠，優異成就早在2014年即榮獲國家新創獎臨床新創獎的肯定。
台大醫院指出，微創是外科手術的趨勢，機器手臂輔助手術更在其中扮演重要角色。機器手臂輔助手術的創新設計徹底改革了微創手術，相較於傳統手術，外科醫師現在能夠以更精準且更靈活的方式進行複雜的手術，進而突破傳統手術與腹腔鏡手術時所遭遇到的困難；不論是腫瘤太大或沾黏嚴重等因素，不適合腹腔鏡手術的病人透過3D立體高解析度的視覺影像、仿人類手腕關節設計的手術器械、以及精密準確具有直覺反應的操作系統，都能大幅提升醫師手術的掌控度，提高手術品質及更好的預後效果，使患者更快恢復正常生活。
台大醫院提到，運用機器手臂輔助手術可減少手術失血量、降低術後併發症、縮短住院時間等、使患者術後恢復速度較快，達到相同或更好的預後效果。台大醫院院長吳明賢今日也與直覺股份有限公司台灣分公司副總裁暨總經理楊繼盛簽訂合作備忘錄，期望雙方共同合作開拓機器人手術的進一步發展，創造機器人手術訓練中心的新標竿。
台大醫院分享，機器人手術應用在泌尿科、婦科、肝膽外科、心臟外科、胸腔外科、大腸直腸科、耳鼻喉頭頸外科等科等七大領域，台大醫院外科系各科別運用組織緊密的小組，搭配完整的訓練過程，使得台大醫院成就多專科並行發展的先進趨勢，為台灣機器手臂手術全方面發展的重要引領者。