美國晶片禁令有廣泛影響！李顯龍：恐導致世界更不穩定
美國政府近日實施一系列對中國的嚴格制裁，包含限制美國企業不得將先進晶片和相關製造設備輸往中國。新加坡總理李顯龍今在坎培拉會晤澳洲總理艾班尼斯後表示，拜登政府的這個舉動「非常嚴肅」，而美中兩大經濟體的脫鉤，「可能會產生廣泛影響的後果。」
美國商務部日前頒布針對半導體技術銷往中國的新禁令，其中包括半導體產品和晶片製造設備，並稱這是阻止美國的技術「用於提升中國的軍事力量」，中國駐華盛頓大使館批評，美國的新措施是「高科技霸權」；倫敦金融時報（FT）則直言，此舉將把中國科技產業、電腦研發等打回石器時代。
針對美國的半導體禁令，李顯龍在會晤澳洲總理艾班尼斯後的記者會上表示，「相信拜登政府已經仔細考慮過， 此事可能產生非常廣泛的影響」，同時指出根據合理的國家安全憂慮所作出的限制性貿易決定，導致的結果會是較少的經濟合作、較低的相互依存度、較差的互信，以及創造一個「更不穩定的世界」。
長期致力於平衡美中關係的新加坡政府今年擔任「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）輪值主席國，李顯龍也提到包含中國等經濟體已申請加入CPTPP，不過成員國們尚未對此形成共識，「不過我們會持續進行程序」，而台灣、厄瓜多及哥斯大黎加也同樣在申請加入行列。