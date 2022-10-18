彰化「龍媽」站台催票 林佳龍：以出外人打拚精神做市政
民進黨新北市長候選人林佳龍今（18）日出席「彰化人挺林佳龍」記者會，包含總統府資政吳晟、國策顧問蔡天啟、彰化縣長候選人黃秀芳、立法委員林淑芬、陳秀寳及前彰化縣長周清玉、前彰化市長邱建富等貴賓及鄉親到場力挺，出生彰化鹿港的林佳龍母親「龍媽」也到場為兒子加油打氣，林佳龍致詞時也說到未來會以彰化鄉親出外打拚的精神來做好市政，懇請彰化同鄉與旅北鄉親一起來拉票，「戶籍在彰化的就支持黃秀芳、戶籍在新北的就支持林佳龍。」
林佳龍透露，今天是媽媽第一次正式參與自己的記者會，媽媽是彰化鹿港人，所以也以同鄉的身份出席；因為媽媽出生在鹿港，生活在火車站附近，小時候就很常跟著媽媽回娘家，去拜拜或是吃一些美食，這是兒少時候的美好回憶，現在媽媽也主動為他發傳單，已經發了上千份了，就是做他的分身，向其他人拜託、拉票。
林佳龍指出，彰化人站出來挺佳龍，有三個原因，首先是人親土親、鄉親最親，自己是雲林子弟，也是彰化子弟，尤其外出打拚的人，這樣的情感連結特別深；再來是過去對彰化的建設，很多事情已經記不得了，但是人走過都會留下痕跡，能讓人想念與肯定；第三個原因則是新北市是台灣最大城市，國民黨在新北市執政了17年，因為愛台灣，所以希望首都圈能不再停滯空轉，自己有使命感，也就臨危受命來參選。
林佳龍致詞時也提到，黃秀芳也是自己過去的同事，非常優秀，也希望旅北彰化鄉親能夠返鄉投票，大家用電話來向親戚朋友推薦，戶籍在彰化的就支持黃秀芳，戶籍在新北就支持林佳龍，自己會用與鄉親們一樣的精神，靠著打拚來贏得社會的尊敬。