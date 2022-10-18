蘋果商店暫時關閉中！有新品嗎？ 預測新iPad Pro將登場
美國蘋果公司(Apple Inc.)在9月發表完iPhone 14系列之後，雖然一瞬間有傳出可能會有第二場的蘋果發表會，但很快的在業內人士分析評估之下，多數認為10月可能不會有第二場發表會，新機會直接上線開賣。關於新機，目前呼聲最高的為搭載M2晶片的全新iPad Pro，同時平價版的第10代iPad 也很有機會在這幾天亮相，有購買新平板需求的用戶，可以再等一等，畢竟，新機上市舊代機種往往會跟著跌降，想嚐鮮買新機或是撿便宜買舊代機種，都會建議再等隔幾天。
同時根據Bloomberg 資深記者Mark Gurman在推特的發言指出，之前關於新款iPad Pro會在幾天後發表，而這「幾天後」Mark Gurman指出很有可能會在美國時間的10/17，台灣如果同步，將有機會近兩日於官網上見到全新的iPad Pro。
傳聞新款iPad Pro會搭載新款M2晶片，將會是繼年中發表的MacBook Air筆電之後第一款配置 M2 晶片的行動裝置，同時新增MagSafe磁吸無線充電，依舊採用12.9吋螢幕。此外，第10代iPad 也有可能會同步亮相，配置10.5吋螢幕，採用直角邊框設計，有望保留Touch ID指紋辨識，一來區隔產品線，二來讓習慣Touch ID用戶有新機可以換購，也有傳聞第10代iPad有望支援第二代Apple Pencil使用。