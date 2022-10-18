藍營批陳其邁公費生身分　醫師公會全聯會發聲明挺邁

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醫師公會全國聯合會、高雄市醫師公會、高雄縣醫師公會等聯合聲明指出，陳其邁醫師在三十多年前自中山醫學院醫學系畢業， 取得醫師執照後隨即投入在當時較為冷門的公衛領域，並以優異成績畢業於台大公共衛生研究所，擔任立法委員期間，任內主導通過《菸害防制法》、騎機車強制戴安全帽、催生疾病管制局、追蹤毒澱粉與黑心油等事件，最終設立食安基金與修正《食品安全衛生管理法》；在SARS期間，擔任立法院黨團幹事長，協助時任衛生署署長陳建仁，取得朝野共識完成相關立法，有效控制疫情。
行政院副院長時期，發揮公衛專業，積極推動各項防疫政策，如武漢肺炎初期進行登機檢疫、健保卡註記警示地區旅遊史、口罩實名制、推動大數據防疫；高雄市長時期，擬定多項超前部署之防疫創舉，如廣設疫苗接種站、高齡長輩採「宇美町式」施打、農曆年前推動基層診所廣發快篩試劑、小兒快篩陽性特別門診、啟動居家照護計畫，保留醫療量能、診所一站式服務，從看診、判陽、領藥、居家照護，提供市民完整服務。關懷包得來速，讓確診者於居隔期間無後顧之憂。
醫師公會全國聯合會表示，他們肯定陳其邁醫師的表現，並表示其長期以來，陳其邁醫師在不同的公職崗位上，充分展現其醫療及公衛長才，造福全國民眾不分藍綠，細數其對醫界與全國人民健康的貢獻，不容抹煞，公會給予高度肯定。