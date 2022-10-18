男摩鐵休息遲遲沒退房！被發現胸口「插1把刀」送醫急救
高雄市鳳山區一間摩鐵今（18）日驚傳命案！一名高姓男子（40歲）跟房務人員表示，自己要休息3小時，但是直到超過退房時間，仍未見高男，房務人員開門查看，驚見高男胸口插著一把水果刀，躺在床上奄奄一息，嚇得立刻報警，救護人員趕赴現場將人送醫搶救，詳細事發原因仍待釐清。
據了解，高男今天中午12點多，騎著摩托車前往摩鐵，向房務人員表示要休息3小時，退房時間一到，高男表示，要再加1小時。直到傍晚5時許，服務人員發現高男一直未退房，打電話也無人回應，便持鑰匙開門進入房內。
一進門就驚見高男躺在床上，胸口插了1把水果刀，鮮血直流，房務人員嚇壞奪門而出，趕緊通報警消處理；救護人員到場發現高男仍有意識，緊急將他送往醫院搶救，目前仍在搶救中；警方初步勘查現場，沒有打鬥跡痕，詳細事發原因仍須進一步釐清。（編輯：孫唯容）
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