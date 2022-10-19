卡莉怪妞被鄰居說「腦袋是不是怪怪的」 動念離家出走
日本歌手卡莉怪妞慶祝今年出道10周年，將於19日在日本武道館開唱，更邀約全國粉絲同歡。她日前在節目上回憶高中時期，透露媽媽管得嚴，學生時期2人每天都會爭吵，媽媽甚至規定晚上7點就要回家，讓她一度萌生離家出走的念頭，而自己的誇張妝容還被鄰居懷疑「這家的女兒是不是腦袋怪怪的」，媽媽便多次告誡「不要作怪」。
卡莉怪妞高一逛原宿時意外開啟對時尚的想法，「當時有如五雷轟頂般的衝擊，沒想到大家穿的衣服都超有自己的想法」，透露對70年代的復古洋裝情有獨鍾，高中三年都是過著「變身」生活，在要去的車站換上喜歡的造型，回家時再穿回普通的服裝，她笑說：「有種自己好像美少女戰士的心情喔。」
今年是卡莉怪妞出道10周年，她展開巡迴日本超過30個地方，這次重返日本武道館也是為10周年劃下完美句點，朝下一個10周年邁進，這場演唱會從標題到商品都有加入她的巧思與意見，經紀公司也與線上轉播平台ZAIKO合作，讓所有粉絲都能欣賞這場集10年大成的精彩演出。
卡莉怪妞出道10周年紀念演唱會「卡莉怪妞 10th ANNIVERSARY JAPAN TOUR 2022 -TOUR FINAL- UMA 105」10月19日於日本武道館開唱，線上付費直播相關詳情可洽ZAIKO，新單曲《一心同體》已數位上架。