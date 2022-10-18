恩恩爸發文協尋侯友宜 林佳龍：侯市長不做、就交給我做
民進黨新北市長候選人林佳龍今（18）日傍晚持續在地方基層掃街展開一日三市拜票行程，在立委張宏陸、民進黨新北市黨部主委何博文、新北市議員戴瑋姍、議員候選人山田摩衣、石一佑、黃淑君陪同下，會同宣傳18歲公民權的民進黨青年部「國務青」，前往板橋江寧黃昏市場掃街拜票及宣傳18歲公民權。針對恩恩爸昨晚深夜臉書貼文表達半年來沒有得到真相，要請大家「協尋侯友宜先生」，林佳龍受訪表達很難過，承諾當選會公開資料及組公正行政調查小組，就像自己過去在政府機關做的一樣。
林佳龍表示，昨天深夜看到臉書貼文，「很難過，也真的睡不著覺」，恩恩爸失去自己心愛的孩子半年了，又要接受這種煎熬，他也提到「沒有真相、沒有辦法平靜」，其實政府能夠給真相，為什麼會這麼難？
林佳龍進一步說到，恩恩爸在臉書發文請大家協尋侯友宜先生，是因為侯市長曾在6月21日對著全國民眾表示會負起責任，但日子一天一天過，政府要傾聽人民的聲音，希望能夠對恩恩爸有個交代；強調很多事情可以做，所以承諾當選新北市長第一件事就會完全公開所有涉及恩恩案的資料，組成一個各方公正代表參與的行政調查小組，就像自己過去在政府機關做的一樣，「若侯市長不做，就交給林市長來做」。