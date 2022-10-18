暖心問候！橘高校橘色惡魔考完試 錄3影片說中文畫面曝
中華文化總會今年特地邀請日本京都橘高校吹奏部，來台參與國慶演出，其精彩表現在台灣颳起「橘色惡魔」旋風，可惜成員表演結束當天就飛回日本準備學校期中考，不過，上週五考完試後，橘色小惡魔們還特地錄製了3段影片，先用中文問聲好後，感謝北一女中、曉明女中及台灣的朋友，表達在台期間的交流謝意，並稱未來一定還會再來台灣，讓人感到相當溫暖。
今年雙十國慶，文化總會、慶籌會、日台交流協會及橘高校師生家長們多方通力合作，成功促成此次橘高校吹奏樂部來台表演的行程，這同時是我國國慶典禮首度邀請外國表演團體，以近百人的大陣仗來台演出，不過表演結束後，橘高校小惡魔們為了趕回學校考期中考，沒能多待幾天，讓許多學生在返日班機上「都哭著說不想走」，大讚這是最美好的六天，非常感謝台灣。
文化總會秘書長李厚慶也在臉書分享，他收到來自橘高校的3段影片「雖然外面在下雨，可是心中暖洋洋的」，他透露，上週五考完期中考試的橘高校吹奏樂部，錄製了3段影片感謝北一女中、曉明女中及台灣的朋友，其中給兩校的問候，大致意思是感謝在台期間的交流，也問候台灣兩校的同學，期中考試是否順利，並表示「未來一定會再來台灣，與各位台灣的同學再見面！」。
李厚慶在留言處解釋，橘高校的同學們各自感謝北一女中和曉明女中，並感謝兩校的大家和他們一起交流，並稱他們已經順利回到學校並完成期中考「北一女、曉明女中的大家也都考完期中考了嗎？我們絕對還會再去台灣拜訪的！到時候一定要再見面唷！」，結尾更用相當青春有活力的中文喊「我愛北一女」、「我愛曉明女中」還比出愛心。
不少網友見狀也備感暖心，紛紛留言表示「真可愛」、「真是一群可愛的女孩們」、「很會！這樣台灣的粉絲會很多喔」，並再次邀請他們來台灣，笑稱「沒讓各位變胖是身為台灣人的恥辱」。（編輯：林莞茜）