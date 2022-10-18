劉雨柔離婚後「首度鬆口」揭內幕！哽咽喊：結婚不該離婚
35歲女藝人劉雨柔和老公黃育仁（Jeff）結婚快6年，上月26日突宣布「退回到朋友的關係」，兩人也結束夫妻關係，消息一出，讓粉絲震驚又錯愕。對此，她近日上小S節目《小姐不熙娣》首次談到「婚變內幕」，「我內心某一塊我覺得蠻傳統的，在婚姻這塊，我覺得結婚不應該要離婚」，情緒一度潰堤，就連小S也急忙喊「不好意思，不是要逼妳哭的」，令人心疼。
劉雨柔近日在節目《小姐不熙娣》中首度談起婚姻，她表示一段感情結束不一定是有第三方介入，或者是什麼，「在這個問題之前，更嚴重的可能是兩個人真的無法相處，我覺得這才是最大的問題」，她認為有些事婚後才會發現，像是有些人覺得結婚後婚姻要經營，但有些人覺得結婚後感情就先放一邊，可以全力衝刺別的事，「每個人觀念不一樣，但沒有誰對誰錯，只是因為相差太多了」。
當小S問「真正受不了，覺得就結束吧」的主要原因是什麼，劉雨柔也回應「一直都是相處問題，不是一個點，很多事情積在一起」，不過劉雨柔雖然首度露面談論此事，但也不願意多談前夫細節，「有點不公平，因為男生畢竟不是演藝圈的人」。
後來，小S又問「妳觸及到哪一個，讓妳覺得這是死穴」，劉雨柔也悲從中來，哽咽潰堤，讓小S嚇到直呼「不好意思，我不是要逼妳哭的」，劉雨柔也表示，事發至今這是第一次出門工作，這期間都沒出門，訊息不回、電話不接，「我內心某一塊我覺得蠻傳統的，在婚姻這塊，我覺得結婚不應該要離婚」。但她後來也樂觀表示，「一開始會很難，但後面我相信兩個都會很好，可能還要一點時間，我覺得也不能太快，會有一點強迫自己」。（編輯：郭佩蓉）