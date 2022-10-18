高醫大等四校組「台灣後醫教育聯盟」培育學子一圓醫師夢
高醫大後醫系成立40年來，培育了近兩千名後醫系校友，近日舉辦成立40週年的紀念論壇，特地邀請第一屆校友回到母校與最年輕的一年級學生齊聚一堂。高醫大後醫系校友、在2019年榮獲第29屆「醫療奉獻獎」的郭成興醫師說「學士後醫學系的設立，讓一些不是絕頂聰明，也不是天生的考試高手，但肯吃苦、肯努力的大學畢業生，也能一圓醫師夢。」
現年53歲的醫師郭成興，1996年考上高醫後醫系，2001年畢業，2009年毅然遠離繁華故鄉台北市遠赴台東服務，至今已接生超過一萬名寶寶，就算自己急性心肌梗塞放心臟支架住院也放不下病人，繼續扛起接生重擔，2019年榮獲第29屆「醫療奉獻獎」，是高醫後醫系第一人，也是台東基督教醫院第一位本國籍醫師獲此殊榮者。
高醫大後醫系攜手清華大學、中興大學和中山大學，三所國立大學後醫系討論共同籌組「台灣後醫教育聯盟」，四校代表在第一屆的台灣後醫醫學教育交流會上熱烈討論，從課程規劃、師資共享、資源共用及聯合招生等議題相互交流。
財團法人私立高雄醫學大學董事會董事長陳建志致詞時表示，之前曾經陸續有包括陽明、台大、高醫、成大、長庚等五所大學加入學士後醫學系的行列，但之後曾有一段後醫系的寒冬期，只有高醫大的學士後醫學系堅持了40 個寒暑，累積了點點滴滴的寶貴經驗，絕對責無旁貸地要擔下經驗傳承的重責大任。
高雄醫學大學校長楊俊毓也進一步強調，疫情對醫療與公衛體系及教育所造成的影響，正提醒我們該審慎面對與省思：該如何建構更具韌性、能夠永續的醫學教育環境，以及培養對社會出有擔當、可當責並能勇於面對嚴峻考驗的臨床工作者，是當務之急。