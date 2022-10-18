醫療在地化見成效　澎湖三總後送人數降逾5成

澎湖三軍總醫院今年4月完成離島首例開心手術，更持續積極落實醫療在地化，近5年已投入2億多元採購醫療器材，後送人數也從每年5000多例降到2000例，守護離島民眾健康。
國防部今（18）日安排媒體參訪國防醫學院三軍總醫院澎湖分院，包括高階心導管室、高階核磁造影掃描儀、負壓隔離病房等。三軍總醫院澎湖分院長施宇隆簡報時表示，平時三總澎湖分院肩負澎湖急重症專責照護機構，落實中央「醫療在地化」目標；戰時則是第一作戰區聯合醫療中心，負責大量傷患搶救，並結合戰區第一、二級衛勤能量，每年配合軍事演習驗證大量傷患計畫可行性，以確保防區戰力完整。
施宇隆表示，統計近3年後送人數，從民國108年平均5000多例，現在下降到2000多例，下降逾5成，這也是落實「醫療在地化」的主要成果。
心臟內科醫師鄭旭智指出，4月7日澎湖三總分院完成離島首例開心手術，當時考量病患不便後送到本島，由軍醫局副局長蔡建松少將率三總醫療團隊，完成開心手術，後續患者照顧也不會有太大問題；假設患者有緊急狀況，需在3天內開心臟手術，也可向總院請求支援，以完成手術。
護理長朱凱莉表示，澎湖三總護理人員編制從最早期的67名，現在已經擴增到150名人力；儘管醫護人員短缺問題各醫院都有，但因離島醫院的薪資待遇不錯，因此持續都有招募護理新血，近年也有很多護理人員是從本島來到澎湖服務。