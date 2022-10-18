藍營批邁公費生不盡義務 柯志恩：賠錢了事、違反初衷
國民黨台北市議員王鴻薇等人今（18）日召開記者會，指出高雄市長陳其邁在就讀中山醫學院醫學系時申請公費，卻未依規定服務六年，遭到衛福部與陳其邁反駁，並指出在20多年前就已經返還相關公費，對此國民黨高雄市長參選人柯志恩則質問，賠錢了事就可以違反當初投考醫學院的初衷嗎？
柯志恩今晚在赤龍宮參加廟口金能講的時候受訪表示，醫學公費生設計的意思就是用了國家資源，就必須替國家服務一段時間，特別是到缺乏醫療資源的地方，或許在當時法規不見得有違法，但是賠錢了事就可以免除一切的責任跟義務嗎？賠錢了事就可以違反當初投考醫學院的初衷嗎？
柯志恩認為，陳其邁當初在填選公費生志願的時候就應該知道他的責任義務在哪裡，今天卻以「賠錢了事」這四個字說王鴻薇被打臉，這不是討論的重點，重點是，綠營會支持公費生賠錢了事就可以免除責任跟義務嗎？這才是應該要好好討論的地方。
陪同出席助講的台北市議員徐巧芯則指出，如果所有人都效仿陳其邁的作法，就是家裡能夠賠得起錢的人，佔用了這些本來想要替國家去服務偏遠的學生跟年輕人，顯然代表陳其邁從年輕的時候就是一個投機的人，高雄真的需要一個自稱暖男的投機人當市長嗎？應該要讓公費生的制度回到它的初衷，應該要讓表裡如一的柯志恩，這樣子的人來擔任高雄市長。