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桃園偷車賊遇警攔查飛車「逃入死巷」！自撞牆壁遭逮

▲簡男逃到仁和路一段巷弄內，先是撞擊停在巷子裡的3台機車，又自撞民宅牆壁，最終無路可逃，遭警方逮捕。（圖／翻攝畫面）
▲簡男逃到仁和路一段巷弄內，先是撞擊停在巷子裡的3台機車，又自撞民宅牆壁，最終無路可逃，遭警方逮捕。（圖／翻攝畫面）

編輯中心/綜合報導

2022-10-18 22:17:34

桃園一名42歲的簡姓男子，日前在大溪區竊得一輛白色豐田自小客車，再以換上別車車牌，用以躲避警方追查；大溪警分局圳頂派出所員警18日凌晨2點多巡邏時發現簡男，簡男見警方攔檢開車四處逃竄，警匪追逐約4公里，直到簡男逃到仁和路一段巷弄內，先是撞擊停在巷子裡的3台機車，又自撞民宅牆壁，最終無路可逃，遭警方逮捕。

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大溪警分局表示，日前圳頂派出所受理民眾自小客車遭竊案件，警方調查後發現，簡男竊盜自小客車後，再換上其他自小客車車牌，藉以逃避警方查緝，18日凌晨圳頂員警發現簡男行蹤，立即實施攔截圍捕。

簡男發現警方攔檢勤務，擔心被抓立即開車逃竄，簡男不僅高速行駛，還闖紅燈等多次違規，最終仁和路一處窄巷內，先是撞擊停在巷子裡的機車，後來又撞上民宅牆壁，遭到員警當場逮捕。

▲（圖／翻攝畫面）
▲警方在簡男所駕贓車，查獲海洛因、安非他命毒品6小包（5.07公克）及多面失竊車牌。（圖／翻攝畫面）
警方在簡男所駕贓車，查獲海洛因、安非他命毒品6小包（5.07公克）及多面失竊車牌；全案訊後依竊盜、毒品危害防制條例、公共危險等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。（編輯：孫唯容）

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