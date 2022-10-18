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中職／悍將稱霸引退賽！范國宸再跳出來送詹帥完美句點

▲富邦悍將詹智堯(圖/富邦悍將球團提供)
▲富邦悍將詹智堯(圖/富邦悍將球團提供)

記者簡名杉/新北報導

2022-10-18 21:26:05

富邦悍將今晚在主場新莊棒球場迎戰樂天桃猿，同時本場比賽也特別安排本季轉戰悍將的球員兼外野教練詹智堯先發出賽，達成生涯千場出賽，並且從此褪去球員身份，悍將代理隊長「力量人」范國宸再次站出來力挺老大哥，3局下半轟出本季第9轟，再加上今晚悍將先發投手陳仕朋繳出6場僅失一分超好投，終場就以2比1打敗桃猿，讓猿隊的全年勝率第一魔術數字持續停在3。

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本場比賽「詹帥」詹智堯擔任首棒中外野手先發出賽，首打席選到四壞球保送，並靠著隊友的安打及觸身球保送一路推進到三壘，再由小老弟陳真的外野飛球，形成高飛犧牲打讓他藉此奔回本壘替球隊開胡。


詹智堯在跑回球隊第一分之後繼續在場上守備，可惜今晚沒有任何飛球飛到他的防區，無緣看到他的「招牌滑接」，而悍將教練團則在3局上半一人出局時將他換下，接受全場球迷的祝福、喝采。


3局下半代理隊長「力量人」范國宸在球隊一人出局時，轟出陽春砲，巧合的是，洋投羅力的引退賽他也在首打席敲出紅不讓，堪稱是最挺自家隊友的「引退賽之友」。


引退賽的主角「詹帥」詹智堯，今晚僅上場一打席，雖然生涯安打數停在831支，但仍選到四壞球保送並跑回球隊勝利打點，為自己生涯第一千場出賽，同時也是球員生涯的引退賽劃下完美句點。


悍將先發投手陳仕朋本場比賽完投6局僅失一分，拿下第8勝，桃猿隊先發洋投狂威一樣完投6局，但挨范國宸的陽春砲失掉2分，成為勝負關鍵點，吞下本季第6敗。


今晚是悍將本季第三場參與的引退賽，前兩場分別是自家洋投羅力以及統一獅隊傳奇球星潘武雄，分別都以6比3以及2比1贏球，本場「詹帥」引退賽也順利拿下，堪稱是「引退賽王者」。

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