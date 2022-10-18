中職／悍將稱霸引退賽！范國宸再跳出來送詹帥完美句點

我是廣告 請繼續往下閱讀
本場比賽「詹帥」詹智堯擔任首棒中外野手先發出賽，首打席選到四壞球保送，並靠著隊友的安打及觸身球保送一路推進到三壘，再由小老弟陳真的外野飛球，形成高飛犧牲打讓他藉此奔回本壘替球隊開胡。
詹智堯在跑回球隊第一分之後繼續在場上守備，可惜今晚沒有任何飛球飛到他的防區，無緣看到他的「招牌滑接」，而悍將教練團則在3局上半一人出局時將他換下，接受全場球迷的祝福、喝采。
3局下半代理隊長「力量人」范國宸在球隊一人出局時，轟出陽春砲，巧合的是，洋投羅力的引退賽他也在首打席敲出紅不讓，堪稱是最挺自家隊友的「引退賽之友」。
引退賽的主角「詹帥」詹智堯，今晚僅上場一打席，雖然生涯安打數停在831支，但仍選到四壞球保送並跑回球隊勝利打點，為自己生涯第一千場出賽，同時也是球員生涯的引退賽劃下完美句點。
悍將先發投手陳仕朋本場比賽完投6局僅失一分，拿下第8勝，桃猿隊先發洋投狂威一樣完投6局，但挨范國宸的陽春砲失掉2分，成為勝負關鍵點，吞下本季第6敗。
今晚是悍將本季第三場參與的引退賽，前兩場分別是自家洋投羅力以及統一獅隊傳奇球星潘武雄，分別都以6比3以及2比1贏球，本場「詹帥」引退賽也順利拿下，堪稱是「引退賽王者」。