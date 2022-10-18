T1／白薩為何不用選秀？聯盟：待25歲才和太陽簽正式合約

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聯盟對此解釋說，這是因為當初太陽和白薩進行交涉時，聯盟正打算新增「外籍生球員制度」，後來雖然為保障本土球員權益，而取消提案，但「以法律不溯及既往原則，同時亦保障白薩與太陽球團雙方權益，故決議白薩球員身份認定為特案外籍生」。
但這就引來一個問題，白薩為何不用選秀呢？根據聯盟現行規章，在第三類球員之中，僅有華裔球員明確規定「不須經過選秀，可直接簽約註冊」，而外籍生、亞洲外援和歸化球員都無清楚的條文來指出他們是否需要選秀。
由於T1聯盟並未公布當初打算實施的「外籍生球員制度」為何，因此也不知道白薩是依循何例能和太陽簽約。在詢問聯盟相關問題時，官方的回答為「他(白薩)於今年10月31日正式年滿25歲，符合T1聯盟25歲以上球員不需經過選秀加入球隊。台中太陽球團目前僅與白薩簽訂測試合約，待白薩足歲25歲並與台中球團簽正式合約，始得取得T1比賽資格。」
聯盟在自由球員規章中確實有寫道，過往曾註冊P.League+或SBL、本年度滿25歲、或曾參加SBL選秀會落選的球員，符合以上任一條件就無須參加選秀。而太陽目前並沒有開給白薩正式合約，必須等到他拿到自由球員資格——也就本月31號——才有資格給正式合約。
但這樣的說法，表明白薩現在應該還是自由球員，太陽的「測試合約」結束之後，他能否自由的和別支球隊簽約呢？這問題並未得到回覆。