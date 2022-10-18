Toyota賽道日空運兩部極稀有暴力鴨! GR家族大軍儼然成形!

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因應Toyota台灣首次舉辦GR賽道體驗活動，和泰汽車也特別邀請原廠高度重視的GR 團隊，包含GR YARIS總工程師-齋藤尚彥、全日本拉力賽九屆冠軍-勝田範彦、現役SUPER GT/SUPER FORMULA/SUPER Taikyu賽車手-大嶋和也出席本活動，並安排GRMN YARIS、GR YARIS全日本拉力賽賽車空運來台，兩位賽車手也將駕駛兩台GR特殊展車挑戰麗寶23彎，讓現場的車迷朋友近距離欣賞GR車輛性能以及專業操駕的技巧。
「2022 GR Fan Festival」最令人驚豔的，莫過於可以一次體驗GR全車系產品陣容，由全新GR Supra手排車款領軍，加上承襲WRC精神的暴力鴨 GR Yaris以及八月甫上市的GR86，在專業車手教練團隊的專業、安全地指導下，讓GR粉絲體驗一場熱血沸騰的賽道旅程。
為了讓車迷完全體驗GR系列車款的優異性能，本活動也特別邀請專業教練設計系列課程，包含：GR金卡納挑戰以及GR飄移體驗。在GR金卡納關卡中，粉絲需要挑戰自我操控實力，以最少的失誤來完成錯綜複雜的繞錐障礙；而在GR飄移體驗環節中，也特邀「甩尾帝王」馮仁稚，駕駛GR86帶領學員體驗極速甩尾飄移的刺激感。
未來和泰汽車也將持續規劃更多元豐富的GR活動，傳達「Making Ever-better Car」的品牌精神。
- Toyota GAZOO Racing Taiwan官方網站：https://www.toyota.com.tw/toyotagazooracing/
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