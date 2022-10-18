▲ 米其林獲台灣賓士指名「Preferred Partner」供應原廠專屬胎

我是廣告 請繼續往下閱讀
繼台灣賓士2017年引入「Preferred Partner」概念，米其林即榮獲指名推出Mercedes-Benz 專屬「Mercedes Original」的輪胎，所有台灣賓士授權經銷商所銷售的車輛皆會使用賓士認證的專屬輪胎，分為MO、MO1、MOE、MOS四大種類，在承載、減震、驅動、轉向、煞車及降低能耗等面向，皆是以最高品質的標準研發訂定，在胎壁上皆有特殊銘印標記，代表Mercedes-Benz對米其林的技術認可。MO為原廠配備標準胎，提供豪華舒適的駕馭感，並具備耐磨、高里程數的使用表現；MO1是原廠性能配胎，乃是專屬AMG的高性能用胎，其設計為滿足車主們隨興所至的激烈操駕，提供車輛最精準的敏捷操控與穩定性；MOE為失壓續跑胎，提供安全性與機動性並於輪胎失壓狀態提供暫時性的行駛功能；MOS為靜音胎，特別要求提升降噪效果，為使賓士車主與乘客都能擁有寧靜舒適的駕乘感。上述更上一層樓的「Mercedes Original」專屬輪胎皆達到最嚴苛的行駛要求，確保每一位駕駛與乘客的安全。
新能源車的全方位伴履 以先進輪胎科技彰顯車輛優異表現
今年適逢台灣米其林在台深耕50週年，米其林始終鼓勵人們享受移動自由，並持續致力為消費者提供更好的移動體驗，不斷地以創新的製胎技術和科技，滿足所有台灣用車人的各式多元需求。舉例來說，上述所提及的MOS靜音胎，係採用米其林ACOUSTIC靜音科技，能減少近20% 的胎噪，該技術將高科技靜音棉融入輪胎內側，從源頭減少空氣共振所產生的噪音，並保證其他性能表現不受影響。此技術同樣也用於新能源車專用胎e.PRIMACY 的部分19吋胎款上，主要針對電動車因少了內燃機引擎運轉及排氣聲浪、所造成輪胎滾動噪音較大而設計，也因此能讓電動車主享有寧靜的駕馭時光。此外，米其林追求「優異性能 直到最後一里」的極致精神，也體現於多項先進輪胎科技中，如MAXTOUCH CONSTRUCTIONTM壓力均勻化科技可增加接地面積，使輪胎磨耗平均，與他牌輪胎相比可提升11% - 18% 不等的磨耗里程；以及為提升電動車續航里程而加強設計的胎冠、胎體層編織材質與結構、和特殊調校的橡膠配方，則使輪胎達到輕量化之際，也有效降低輪胎的滾動阻力减少車輛行進的能耗，進而提升續航里程，讓電動車主充電一次即能暢行更遠。
米其林輪胎具備豐富的產品陣容，適應不同取向的駕駛偏好皆提供選項對應，於賓士純電性能Mercedes-AMG EQS 53 4Matic+及純電休旅Mercedes-Benz EQC更搭配米其林多款原配胎，不論在舒適性、長效乾濕地抓地力及優秀磨耗表現，皆是新能源車主們為讓愛車跑出優異表現的最佳伴履。