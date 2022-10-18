▲ Audi 合作告五人推出全新創作單曲

繼上個月首波合作「告五人【新樂園】2022愛在夏天演唱會」帶來絢麗的夏夜演出後，Audi與新世代樂團告五人正式披露第二彈合作，攜手推出全新單曲「在未來的你跟我說聲嗨」，輕快的曲風與魔幻風格讓人彷彿置身未來世界，帶給觀眾明亮且充滿希望的意象，而歌曲靈感正是來自Audi持續進化的精神，男主唱兼吉他手雲安將「Future is an Attitude未來進行式」、「進化精神」融入曲中，帶領歌迷與車迷一起進入告五人的音樂世界，傳唱為夢想奮不顧身的態度。 我是廣告 請繼續往下閱讀 關於此次單曲，告五人在創作理念中提到：「當前方有自己很喜愛的事物，就會不斷地督促、提醒自己：要加油、要努力，要成為想成為的樣子。我們把這股態度融入我們對Audi和永續的想像，以未來為主題，讓進化精神帶領我們持續向前。」穿越時空迎來未來自我 鼓舞進化力求突破是Audi 品牌進化的堅持，台灣奧迪持續貫徹品牌活化的多元發展，積極尋找與不同領域創新合作的機會。台灣奧迪總裁安薩瑞(Rahil Ansari)提及：「九月愛在夏天演唱會的歡欣氣氛令人意猶未盡，而Audi 與告五人的旅程還在持續前進。我們攜手打造的全新歌曲將顧客愉悅體驗帶領到全新層面，透過音符具體呈現Future is an attitude 未來進行式的進化態度，透過告五人的音樂，我們鼓舞每個努力追求夢想的世代，勇於創造未來。」米其林獲台灣賓士指名「Preferred Partner」供應原廠專屬胎 Toyota賽道日空運兩部極稀有暴力鴨! GR家族大軍儼然成形! 【車勢星聞】告五人拍MV開車馳騁，日常通勤靈感大爆發 鴻海科技日電動車全員到齊，Luxgen n⁷同步現身登場，宣布再啟純電夥伴專案，預告2023年下半年開賣