中職／千場引退季前就決定　詹智堯被丟高高差點嚇死

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詹智堯在今晚賽前引退儀式播放回顧影片時，淚水就已經止不住，不斷從眼眶「奪眶而出」，他笑說「我看韓劇都會哭了，那種情況當然一定哭的」，也坦言是想到一些回憶，有點感觸，並解釋是引退儀式越來越接近，看到許多球迷在社群網站都會標記他，讓他了解到原來一路上陪伴了許多人的青春生涯。
一播影片就流淚，詹智堯認為影片中的自己很辛苦，他也點滴在心頭，因為影片中的自己經歷了很多傷痛，但是不管任何傷痛都持續努力，並且很盡力的在打好每一場球賽、每一次的Play，談到這段回憶，詹帥情緒還一度潰堤，沒辦法說話，而他也想跟球員時期的自己說聲「辛苦了」。
本場比賽擔任首棒打者就選到四壞球保送，詹智堯表示在打席上他就想盡力上壘，用最擅長的速度替球隊開胡他也覺得很開心，並認為那是他在職棒生涯中最基本的一件事。
賽後被全隊球員「丟高高」，還差點「倒栽聰」頭著地，詹帥表示「沒想到會拋這麼高」，並破涕為笑開起玩笑「可能最近對他們是比較嚴苛一點」，但還是非常感謝隊友們，他很開心能在這個團隊。
說起整段球員生涯，詹智堯認為他已經沒有什麼遺憾了，現在最重要的就是把自己的任務、工作做好，跟隊友們繼續在這團隊裡一起加油。