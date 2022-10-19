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來了！新iPad Pro載M2效能猛獸　售27,900 起台灣非首賣

▲新款 iPad Pro 具備 M2 晶片，帶來突破性效能、全新 Apple Pencil 懸浮體驗，以及超快速無線連接功能。（圖／官方提供）
▲新款 iPad Pro 具備 M2 晶片，帶來突破性效能、全新 Apple Pencil 懸浮體驗，以及超快速無線連接功能。（圖／官方提供）

記者周淑萍/綜合報導

2022-10-19 00:01:54

正如市場預測，美國蘋果公司在台灣時間昨(18)日晚間，發表新款配置最新的M2晶片iPad Pro。M2晶片的iPad Pro，加入Apple Pencil 懸浮體驗、ProRes 影片拍攝、超快速 Wi-Fi 6E，11吋售價27,900 起，12.9 吋售價37,900 起，價格不輸給M2的MacBook Air筆電。美國在內的 28 個國家和地區即日起開賣，台灣並未列入首賣地區，目前尚未公佈在台開賣日期。

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▲iPad Pro M2晶片。（圖／官方提供）
▲iPad Pro M2晶片提供兩種尺寸可選擇。（圖／官方提供）
Apple昨(18)日晚間宣佈推出搭載 M2 晶片的全新 iPad Pro，具備全新Apple Pencil 懸浮體驗和超快速無線連接功能，同時具備pro等級相機、Face ID、Thunderbolt，以及四揚聲器音響系統，並支援iPadOS 16新功能，包含「幕前調度」、全面外接顯示器支援、桌機等級 app，以及「參照模式」等。

搭載全新M2晶片的新一代iPad Pro，M2晶片比 M1 最快可達 15% 的 8 核心 CPU，效能和效率核心都更加升級，並擁有 10 核心 GPU，速度最高可快達 35% 的圖形處理效能。CPU 和 GPU 結合 16 核心神經網路引擎，較 M1 多了 40%，讓 iPad Pro 在處理機器學習任務時更顯強大。同時，M2 晶片讓使用者可以進行 ProRes 影片拍攝，而 ProRes 素材轉碼速度提升最高可達 3 倍。

同時支援Apple Pencil (第 2 代) 的懸浮功能，最遠可在距顯示器上方 12 公釐時被偵測到，方便標示記號前先行預覽。這也讓使用者能夠更精準地進行素描或繪畫，並更輕鬆地使用 Apple Pencil 做任何事，像是「隨手寫」功能中，文字輸入框會自動在 Apple Pencil 靠近螢幕時變大，手寫字樣也能更快轉換為文字。

▲Apple Pencil 最多可在距顯示器上方 12 公釐時被偵測到，方便使用者在標示記號前先行預覽。（圖／官方提供）
▲Apple Pencil 最多可在距顯示器上方 12 公釐時被偵測到，方便使用者在標示記號前先行預覽。（圖／官方提供）
iPadOS 16讓 iPad Pro 的體驗更升級，像是「幕前調度」，為嶄新的多工處理體驗，能自動整理 app 和視窗，切換快速又簡單。針對 iPad Pro 顯示器最佳化的新功能，app 具備全新元素和互動方式，包含一致的還原和重做操作、重新設計的尋找與取代體驗、新的文件選單、可自訂的工具列、更改檔案副檔名，以及在「檔案」中查看檔案夾大小等。「參照模式」讓配備 Liquid Retina XDR 顯示器的 12.9 吋 iPad Pro 得以滿足校對審核、顏色分級和合成等工作流程中的顏色需求。

▲iPad Pro M2晶片。（圖／官方提供）
▲「幕前調度」是嶄新的多工方式，能在 iPad 和外接顯示器上操作多個重疊、可調整大小的視窗，螢幕上最多可同時執行八個使用中的 app 。（圖／官方提供）

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