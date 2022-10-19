來了！新iPad Pro載M2效能猛獸　售27,900 起台灣非首賣

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搭載全新M2晶片的新一代iPad Pro，M2晶片比 M1 最快可達 15% 的 8 核心 CPU，效能和效率核心都更加升級，並擁有 10 核心 GPU，速度最高可快達 35% 的圖形處理效能。CPU 和 GPU 結合 16 核心神經網路引擎，較 M1 多了 40%，讓 iPad Pro 在處理機器學習任務時更顯強大。同時，M2 晶片讓使用者可以進行 ProRes 影片拍攝，而 ProRes 素材轉碼速度提升最高可達 3 倍。
同時支援Apple Pencil (第 2 代) 的懸浮功能，最遠可在距顯示器上方 12 公釐時被偵測到，方便標示記號前先行預覽。這也讓使用者能夠更精準地進行素描或繪畫，並更輕鬆地使用 Apple Pencil 做任何事，像是「隨手寫」功能中，文字輸入框會自動在 Apple Pencil 靠近螢幕時變大，手寫字樣也能更快轉換為文字。
iPadOS 16讓 iPad Pro 的體驗更升級，像是「幕前調度」，為嶄新的多工處理體驗，能自動整理 app 和視窗，切換快速又簡單。針對 iPad Pro 顯示器最佳化的新功能，app 具備全新元素和互動方式，包含一致的還原和重做操作、重新設計的尋找與取代體驗、新的文件選單、可自訂的工具列、更改檔案副檔名，以及在「檔案」中查看檔案夾大小等。「參照模式」讓配備 Liquid Retina XDR 顯示器的 12.9 吋 iPad Pro 得以滿足校對審核、顏色分級和合成等工作流程中的顏色需求。