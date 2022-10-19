▲ 產品依舊迷人，但後勤呢？揭開電動車服務體系神秘面紗！ft. Jaguar I-PACE

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只是，除了產品力要跟上時代，後勤服務、修繕維護體系是否有與時俱進，因應電動車的需求而做出對應措施？本次，2GameSome 來到品牌位於新北新莊的旗艦展示服務中心，來一窺分公司在這電動車的茫茫藍海市場中，做了什麼努力？
充電基礎建設完善 服務流程完備貼心
說到電動車，又怎能不提消費者最在意的充電問題？目前，Jaguar Land Rover 於國內各授權經銷據點，歷經多年，都已經提供各式功率的 DC、AC 規格充電樁，只要車主有需求，都可以事先打電話至鄰近服務中心預約充電。以我們這次所前往體驗的新北九和據點為例，駕駛著 I-PACE 到達展示中心門口便有專職的銷售顧問在門前等候迎接，接過鑰匙、確認充電細節與需求，剩餘的流程，便會由其代為處理，作為車主，只要進到客休區，用溫和的下午茶點來享受片刻寧靜。當然，只要你是 I-PACE 車主，上述服務都是無需額外收費的。
除了經銷據點網絡的充電服務外，隨著 23 年式 I-PACE 的發表，Jaguar 台灣分公司也對外公開了新購車主在擁車後，所能享有的各式與充電相關服務。除了最基本的免費贈送家用壁掛式 AC 交流電充電樁外，品牌也同步與自營企業 TAIL 特爾電力與中興電工 iCharging 合作，車主可按照自身需求，免費選擇任一品牌的三萬元充電點數，只要是國內有所建置的品牌對應充電設施，都可以用該額度點數為愛車進行充電。此外，歸因於 Jaguar 算是較早建置據點充電網絡的品牌，而分公司也有心持續優化據點內部的充電效能，以新北九和據點為例，將在明年一月完成 200 kW 充電功率的 DC 直流快速充電站，協助預約前來的每一位 I-PACE 車主可以在短時間內完成能源補給；以我自身觀點來看，Jaguar 在充電服務流程、還有未來的設施優化部分，都算得上有著不俗的發展進度，也期望分公司能夠攜手全台據點持續優化，如此不僅能讓現有車主用得安心，潛在消費受眾也會更有意願入手。
專屬電動車維保工位 原廠認證技師進駐
完備電動車後勤體系
趁 2GameSome 團隊參訪新北九和據點之際，我們也理所當然地針對 I-PACE、以及往後品牌所推出的一系列電動車陣容，在後勤修繕、維護的量能、技術上使否能與原廠取得同步。這次則由經 Jaguar 英國原廠審核、認證的電動車修護技師李堅揮來為我們解答各式疑惑。
首先，只要是由 Jaguar Land Rover 原廠所授權的展示服務中心，在電動車修繕區域的劃分上，都會與內燃機引擎車系區隔，並且另設專屬工位，此外，這些工位也因應電動車天生機械架構上的不同而另裝配四柱頂高機，以利技師進行檢修。談及技師，李堅揮表示，Jaguar Land Rover 集團因應電動車的修繕維護有其專業性，按照訓練、審核規模不同，分為 EVCP（一般保養）、EVAP（進階維修）以及 EVSAP（高階維修）共三級距，按照規範，維修技師至少得擁有 EVAP 等級，才有資格進行電動車深度檢修，像是這次帶著我們導覽的李堅揮，便是獲得 EVAP 層級的專業維修技師。
而對於電動車在檢測維修的首要重點，便是絕緣處理，根據李堅揮介紹，除了一般的車輛初步檢診以外，若確認受檢車輛需要進行電池、電路架構系統相關的維修，全員均需要架設絕緣專屬作業區，根據原廠核定，現場需要 EVAP 等級專業技師與安全防護人員各一位，如此才能正式進入維修作業，與傳統一般內燃機車款修繕有顯著差異。
此外，電動車與內燃機車在修護上最大的不同，在於無需更換機油、差速器潤滑油等引擎相關耗材；反之，則是以更換電子高壓驅動馬達部件潤滑油、以及電池架構冷卻系統更新為主，不過，根據官方的建議，以上的保養僅需在車輛達到 170,000 公里的行駛里程後才需更換，簡單來說，作為 I-PACE 車主，入手後的擁車成本，比起傳統內燃機引擎車，將會大幅下修。再者，Jaguar Land Rover 目前提供 I-PACE 新購車主 6 年 3 次免費保養、以及 8 年 16 萬公里的高壓電池保固，換言之，只要在用車期間沒有車體碰撞事故，需要更換到較大型的零件，基本上在這時間內的保養維護成本，都是官方吸收。
不過，2GameSome 還是針對 I-PACE 若出現電池損傷狀況提出維修相關疑慮，針對此點，李堅揮表示，I-PACE 的電池結構組成，是由 36 組獨立模組共構而來，在檢測時，我們會個別針對其進行電池健康度的檢測，倘若低於 70 % 標準值，我們才會單獨更換模組，而非像是他牌電動車，一組壞了需要換掉整顆電池，在花費上會親民許多。
歷經一天的深入參訪，深深覺得 Jaguar Land Rover Taiwan 自 2019 發表 I-PACE 以來，除了產品配備上的堆疊以外，在這幾年隨著經銷的多點拓展，也有同步進行電動車硬體設施、軟體人員培訓等優化，舉凡功率日益增高的充電樁增設計畫、以及人員培訓，皆是眼睜睜的事實。當然，服務體系永遠不會有完美的一天，期望 Jaguar 能夠持續與更多民營充電企業合作，讓 I-PACE、甚或是往後新世代電動車車主得以無論在國內何處，皆能享有便捷、順暢且快速的充電體驗。