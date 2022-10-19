第10代iPad大改版載入橫向前鏡頭 價格漲4千售14900元
Apple昨(18)日晚間官網無預警的關閉，隨後約在11點重新開放，正如外傳有新款M2 iPad Pro，同時還有第10代iPad登場。第10代iPad採用全螢幕設計，搭載10.9 吋 Liquid Retina 顯示器，使用 A14 處理器，新的相機有橫向1200 萬像素超廣角前置相機，以及升級的 1200 萬像素後置相機，改為USB-C 連接埠，支援 Apple Pencil (第 1 代)，但需要轉接頭，全新改版的第10代iPad售價 14,900元起，相較於上一代的起跳價10900元，這次漲了不少，有 64GB 和 256GB 兩種容量，台灣尚未開賣。
全新 iPad 採用全螢幕設計，提供藍色、粉紅色、黃色、銀色。10.9 吋 Liquid Retina 螢幕，Touch ID 移至 iPad 的頂端按鈕。A14 仿生晶片，相較於上一代，CPU 提升了 20%，圖形處理提升了 10%。iPad 首度搭載橫向前置相機。無論進行 FaceTime 通話或是為社群媒體錄製影片，便於使用者能直視相機鏡頭。
具備 1200 萬像素感測器和 122 度視野的橫向超廣角前置相機支援「人物居中」，升級的 1200 萬像素廣角後置相機提供高解析度照片和細緻的 4K 影片，並支援 240 fps 慢動作攝影。新增 Wi-Fi 6 支援後，新 iPad 的 Wi-Fi 連接速度比上一代支援的 802.11ac Wi-Fi 快了 30%。
專為新款 iPad 設計的全新巧控鍵盤，將首度配備大尺寸觸控式軌跡板的鍵盤，還有全新 14 鍵功能列，可配置兩件式鍵盤，包括一個可拆卸的鍵盤和一個可用磁性連接至 iPad 的保護後蓋，需要另外購買。