今晨最低溫17度！陽光露臉雨漸歇 週末變天恐有新颱生成
中央氣象局表示，今（19）日受到東北季風影響，各地早晚較涼，今晨最低溫為宜蘭縣的17度，白天北臺灣持續偏涼，溫度回升有限，桃園以北及宜蘭高溫只有20、21度，其他地方則有26到30度，南北溫差大，南來北往請留意溫度變化。另外水氣再減少，剩下大臺北、東北部及東部地區仍有局部短暫雨，其他地區大多為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。
由於東北風偏強，臺南以北沿海空曠地區及恆春半島、澎湖、金門、馬祖、蘭嶼、綠島易有9至11級的強陣風，東半部沿海地區及西半部地區有較強陣風，路樹、懸掛物、招牌等物品宜加強固定，外出活動、機車騎士行車或行經高架橋車輛，請特別注意安全。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮，在「三立準氣象．老大洩天機」專欄撰文表示，今晨各地區平地低溫大都在17、18度；最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日白天水氣減少，東北部有局部雨，大台北東側及花蓮有零星飄雨的機率，西半部晴時多雲，各地早晚仍偏涼微冷，中南部日夜溫差大；各地氣溫：北部17至24度，中部19至32度，南部18至33度，東部17至30度。
吳德榮指出，明日各地晴時多雲；東北部有局部短暫雨的機率；氣溫逐日回升，白天北台舒適、中南部微熱，各地早晚仍偏涼。最新歐洲模式模擬顯示，週六至下週一有熱帶擾動通過呂宋島；進入南海後，有發展成颱的機率。迎風面水氣增多，北部、東半部明顯轉為有雨的天氣。目前模擬的「共伴效應」較「尼莎」當時的「共伴效應」弱很多，但因各國模式模擬仍有差異，顯示有「不確定性」存在，應繼續觀察模式的調整。（編輯：倪浩軒）