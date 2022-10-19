搭不到飛機沒關係！桃捷飛翔皮卡丘列車21日啟航

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李憲明表示，桃園捷運挺過疫情期間，更積極推動疫後觀光旅遊，與The Pokémon Company合作「飛翔皮卡丘計畫」，期許國人同胞、國外旅客都能透過這次的合作感受到桃園捷運的熱情與活力，也讓民眾能在疫情之後有更多好的休閒旅遊計畫。鄭德發也開心地指出，彩繪列車串聯北北桃，歡迎大、小朋友來一趟「飛翔皮卡丘彩繪列車」輕旅行，不僅可以悠遊在寶可夢的歡樂世界，還可以輕鬆遊玩桃捷沿線景點。
福永晋表示，飛翔皮卡丘計畫希望在疫情沉靜之後，鼓舞大家再次自由來往世界，並幫大家加油打氣、重拾旅行的樂趣。也期許在10/13臺灣國門開放後，旅客抵達臺灣後能搭乘桃園捷運飛翔皮卡丘彩繪列車，為旅程帶來更多笑容與驚喜，也期望寶可夢一日票能成為旅行中的美好回憶。
「飛翔皮卡丘彩繪列車」載你橫跨北北桃三大縣市，看一眼都舒心，寶可夢一日票則由 The Pokémon Company 為桃園大眾捷運公司設計的寶可夢專屬票卡。彩繪列車結合鮮明亮黃色及桃園大眾捷運(股)公司企業識別色-紫色為底，其上有皮卡丘，還有小火龍、傑尼龜、胖丁、可達鴨等超過30隻寶可夢登上車身及車內。提醒寶可夢迷要留意，令人超想一次收集齊全的「寶可夢一日票」套組共計有A、B、C三款票卡。票卡圖案多元，A款有皮卡丘、呆呆獸、熊寶寶。B款有皮卡丘、卡比獸、食夢夢。C款皮卡丘、謝米、青綿鳥。
「寶可夢一日票」套組售價888元，桃園捷運線21個車站皆有販售。另，寶可夢一日票A款於A1至A11各車站販售。寶可夢一日票B款在A12至A21各車站買得到。C款票卡不單賣，包含在「寶可夢一日票」套組內。
使用寶可夢一日票，讓您無限搭乘飛翔皮卡丘彩繪列車暢遊沿線景點，一起創造更多歡樂的回憶。來到A19桃園體育園區站，在樂天桃園棒球場為桃猿吶喊加油。還有Global Mall購物中心攀岩館、滑雪場、電影院，闔家親子娛樂、購物一次滿足。A18高鐵桃園站有華泰名品城、新光影城、Xpark水族館、IKEA好玩又好逛，A17領航站旁的橫山書法公園，能踏青拍美照發IG，A11坑口站的機捷田園景觀大道可以騎腳踏車舒緩身心。A2三重站的新北大都會公園更是小朋友放電好所在。