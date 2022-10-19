京都勝牛開賣「麻辣炸牛排」一試上癮 這家爽吃甜辣豬排
秋冬辣上癮！天氣變冷了，不少人更愛吃麻辣美食來取暖，日本京都勝牛看準台灣人特別愛吃辣，新推「麻辣炸牛排」以炸翼板牛排搭配香麻帶勁的醬汁，顛覆以往的辛辣口味，加上豪邁肉肉滿足嗜辣者。而銀座杏子日式豬排也推出秋冬限定「麻辣里肌豬排」、「麻辣豚骨腰內豬排烏龍麵」，更有韓式口味的「韓式蜂蜜蒜味海大蝦腰內豬排」，辛辣、甜辣一次包辦。
據統計，麻辣食品一年擁有50億的商機，看準台灣人特別愛吃辣，來自日本的炸牛排名店「京都勝牛」，秋冬推出「麻辣炸牛排」搶攻商機。特選美國翼板牛排裹粉後油炸，佐以數十種辛香料調製成的麻辣醬汁，以香麻帶勁的口味搭配爽脆甘甜洋蔥的豐富口感，襯托鮮嫩牛排，越吃越上癮，10/19今天全台開賣。
並首度推出「戰斧系列」新品，嚴選數量稀少的紐西蘭小犢牛戰斧，挑選脂肪含量少、淡淡玫瑰色的肋骨部位肉排，裹上麵包粉入鍋油炸，一口咬下外層酥脆、肉質軟嫩帶有甜味；搭配口感紮實多汁的台灣嚴選戰斧豬排，打造成「雙戰斧套餐」享受豪邁吃肉的快感。
而銀座杏子日式豬排也搶攻麻辣商機，即日起於全台推出「麻辣里肌豬排」及暖呼呼的鍋物料理「麻辣豚骨腰內豬排烏龍麵」。將肉質滑彈的里肌豬排，佐以數十種辛香料調製的乾麻辣醬搭配清脆洋蔥丁，大口咬下「麻辣里肌豬排」的濃郁辛香好過癮。「麻辣豚骨腰內豬排烏龍麵」則以大紅袍花椒辣油特調複方中式香料，加入濃厚豚骨高湯熬煮香醇湯頭，搭配Q彈的讚岐烏龍麵和軟嫩腰內豬排，暖胃過癮。
此外，繼推出「韓式洋釀豬排」後，杏子再度以韓式口味打造全新「韓式蜂蜜蒜味海大蝦腰內豬排」每份560元，濃郁蜂蜜香氣與淡淡的蒜香，口齒間交織著香甜的韓式風味，十分過癮，喜愛韓風的消費者絕不能錯過。
繼「韓式洋釀豬排」頗受好評後，再推「蜂蜜蒜味」新菜色。「韓式海大蝦熟成腰內豬排」嚴選手掌大的肥豬蝦裹粉後入鍋油炸，外酥內鮮甜的滋味和甜蜜濃郁的蜂蜜蒜味醬汁炸豬排，打造成韓風口味海陸饗宴。而另道「韓式草蝦熟成腰內豬排」則以黃金三道炸製程序處理肉質厚實脆口的草蝦，搭配佐以蜂蜜蒜味醬的台灣國產熟成腰內豬排，涮嘴酥香又多汁。