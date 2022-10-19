MLB／怪力男三分砲打碎守護者　洋基收下美聯冠軍賽門票

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本場一戰定生死的比賽，洋基隊派出第二戰才先發過的Nestor Cortes，休息三天就再度登板，但他威力不減，主投5局僅失一分，拿下勝投，也是洋基隊贏球的大功臣之一。
守護者隊的先發投手Aaron Civale首局就陷入亂流，接連投出四壞球保送以及觸身球保送後，一、二壘有人的情況下，一顆87.5英哩(約141公里)的外角卡特球直接被「怪力男」的怪力「推」出反方向右外野全壘打大牆，最後Civale僅解決一人次就丟三分退場，承擔本場比賽敗戰投手。
在例行賽寫下美聯單季全壘打紀錄的洋基隊「法官」Aaron Judge，本場比賽在第2局也錦上添花補上一支陽春砲，這支全壘打是他在季後賽「一戰定生死」的比賽中的第4轟，也是史上在這情況最多轟的打者，再寫下聯盟新的歷史紀錄。
洋基隊贏球後，因前一場延賽導致沒有休兵日，將馬不停蹄趕往休士頓出戰太空人，明天就要迎來美聯冠軍戰的首戰，兩隊前一次是在2019年的美聯冠軍賽交手，當時太空人用6場比賽帶走勝利，晉級世界大賽，今年也是洋基隊報仇的機會，預計首戰先發投手是球隊的四號先發投手Jameson Taillon，將迎戰太空人的王牌投手Justin Verlander。