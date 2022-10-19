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MLB／怪力男三分砲打碎守護者　洋基收下美聯冠軍賽門票

▲洋基隊「怪力男」Giancarlo Stanton（圖／美聯社／達志影像）
▲洋基隊「怪力男」Giancarlo Stanton（圖／美聯社／達志影像）

記者簡名杉/綜合報導

2022-10-19 09:17:59

唯一還沒出線的美聯季後賽紐約洋基隊與克里夫蘭守護者的分區系列賽，原訂昨天進行的第五戰，因為紐約下著大雨，所以延到今天開打，今天賽前太陽終於露臉，比賽順利開始進行，首局洋基隊「怪力男」Giancarlo Stanton就轟出石破天驚的三分砲，幫助洋基奠定勝基，最終以5比1擊敗守護者，成功挺進到美聯冠軍賽，也終於結束這命運多舛的系列賽。

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本場一戰定生死的比賽，洋基隊派出第二戰才先發過的Nestor Cortes，休息三天就再度登板，但他威力不減，主投5局僅失一分，拿下勝投，也是洋基隊贏球的大功臣之一。


守護者隊的先發投手Aaron Civale首局就陷入亂流，接連投出四壞球保送以及觸身球保送後，一、二壘有人的情況下，一顆87.5英哩(約141公里)的外角卡特球直接被「怪力男」的怪力「推」出反方向右外野全壘打大牆，最後Civale僅解決一人次就丟三分退場，承擔本場比賽敗戰投手。

在例行賽寫下美聯單季全壘打紀錄的洋基隊「法官」Aaron Judge，本場比賽在第2局也錦上添花補上一支陽春砲，這支全壘打是他在季後賽「一戰定生死」的比賽中的第4轟，也是史上在這情況最多轟的打者，再寫下聯盟新的歷史紀錄。


洋基隊贏球後，因前一場延賽導致沒有休兵日，將馬不停蹄趕往休士頓出戰太空人，明天就要迎來美聯冠軍戰的首戰，兩隊前一次是在2019年的美聯冠軍賽交手，當時太空人用6場比賽帶走勝利，晉級世界大賽，今年也是洋基隊報仇的機會，預計首戰先發投手是球隊的四號先發投手Jameson Taillon，將迎戰太空人的王牌投手Justin Verlander。

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