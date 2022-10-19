CBA／違反疫情管理規定　球星郭艾倫被禁賽6場罰款44萬

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遼寧男籃隨後對此事道歉，表示將虛心接受CBA公司的處罰，並會改進疏失。「CBA聯賽能夠順利舉辦，離不開體育總局、浙江體育局、杭州市政府和社會各方的大力支持，賽事來之不易，舉辦更為不易，我俱樂部未能嚴格執行CBA聯賽三令五申的管理規定，對俱樂部成員和球員約束不嚴，管理不力，對聯賽的新賽季形象和正常運行造成了非常不利影響。」
「此次出現違規行為，說明我們對於形勢認識、思想站位、管理工作和球隊人員思想素質教育存在明顯的缺失。」遼寧表示第一時間已經召集在杭州的全體成員開會，並對郭艾倫等人進行了嚴肅的批評教育，再次向全隊重申，遵守CBA各項規定和紀律的嚴肅性和重要性，向社會大眾鄭重承諾會進一步加強球隊的管理工作。
而郭艾倫本人也更新了微博，就自己因違反賽區防疫規定一事向所有人道歉。他在文中表示，「是我在思想上放鬆了對自己的要求，沒有對之前已經三令五申的聯賽賽區安全管理規定和聯賽參賽人員賽風賽紀承諾函的相關要求給予應有的重視，才讓自己犯下如此大錯！」
郭艾倫稱自己對不起領導和球迷，也辜負了各界為了舉辦比賽而付出的努力，「我鄭重承諾，無條件地虛心接受CBA公司的處罰，認真反思自己目前存在的問題，反復學習和領會聯賽賽區安全管理規定和聯賽參賽人員賽風賽紀承諾函的相關要求、以及聯賽和俱樂部的各項規章制度，力爭在今後的職業生涯中做一個合格的職業球員！」