台7線多處坍方阻斷　明池山莊受困遊客下午「戒護下山」

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另宜蘭縣大同鄉台7線86.4K~86.6K（英士路段）大規模坍方，預計10月22日搶通便道通行；宜蘭縣大同鄉台7線74K（明池路段）路基流失約80m阻斷、宜蘭縣大同鄉台7線81.6K（排谷溪路段）路基流失約60m阻斷、宜蘭縣大同鄉台7線83K（排谷溪路段）路基流失約90m阻斷，預計10月31日搶通；花蓮縣秀林鄉台8線114.6K~120.6K（關原至金馬隧道路段），便道路基流失，預計11月7日搶通。
公路總局也提到，桃園市復興區台7線49.8K（大曼路段）坍方阻斷部分搶通為施工便道、宜蘭縣大同鄉台7線84.1K（英士路段）路基流失已搶通施工便道、宜蘭縣大同鄉台7甲線0K~0.5K（百韜橋路段）完成單線搶通，並持續搶修。
公路總局說明，桃園市復興區台7線西端（桃園端）大曼往宜蘭方向搶通多處坍方災點，並已由第一區養護工程處陳處長帶領同仁於昨日21時40分挺進至明池山莊，成功將民生物資與柴油、藥品等緊急物資安全運抵山莊，後續預計今日下半天起，於台7線巴陵（47K）至明池（65.5K）採區間接駁戒護民眾下山。
公路總局指出，宜蘭縣大同鄉台7線（東端） 沿線坍方多處，物資與油料運送困難，暫停物資運送作業，原由山青運送之藥品及油料已接續由宜蘭縣消防局於18日傍晚17時30分送達明池山莊。
公路總局呼籲，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備，多利用公路總局幸福公路APP、智慧化省道即時路況系統及收聽警廣路況廣播。