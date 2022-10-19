晚買沒折扣！舊iPad狂漲3千　經銷商真心話：要搶要快

美國蘋果公司(Apple Inc.)昨(18)日晚間發表配置新款M2晶片的iPad Pro和第10代iPad，除了有明顯的感覺新機的起跳價貴了不少之外，且首次出現舊代iPad不降反漲的狀況，且一口氣漲價了2000元，漲幅相當驚人！經銷商今（19）日私下向《NOWnews今日新聞》表示：「想買的可能動作要快，各家很有可能會跟著漲！」 我是廣告 請繼續往下閱讀 過去市場上總流傳一句話：「早買早享受，晚買享折扣！」但這回Apple 重新定義了舊代產品了，定價變成「早買早享受，晚買割韭菜！」因為舊版不降反漲價，跟著新品上市，iPad Air 5從17900元起跳價，漲到19900元，全系列跟著漲。iPad mini也跟著漲，最入門的64GB從14900元，也是漲2000元，漲價後16900元，且最驚人的是LTE 版的 iPad mini 256GB，從23900元，更是狂漲到26900元，一次漲3000元，是漲價幅度最高的一款。《NOWnews今日新聞》實際詢問經銷商、電商是否會跟著漲價？經銷商私下透露，看到價格的確也下了一大跳，應該是Apple首次舊代裝置漲價的一次，且一早不少電商動作很快的已經調價，連Pencil兩代產品也都調漲200元，用新價錢繼續賣。業內人士觀察，感覺各家都會配合漲價，如果現在有看到就價格，要把握機會下單了！▲第5代iPad mini LTE 版的 256GB容量，從23900元漲到26900元一次多了3000元，是漲價幅度最高的一款。（圖／Apple提供）第10代iPad大改版載入橫向前鏡頭 價格漲4千售14900元來了！新iPad Pro載M2效能猛獸 售27,900 起台灣非首賣蘋果官網突上架iPad 10！果粉揪「1事」怒了：晚買割韭菜Google Pixel Watch開箱！外型很可以 但功能少了點驚喜